США путем предоставления дополнительной военной помощи Украине стремятся изменить нынешнюю динамику боевых действий.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге.

Ему задали вопрос, обеспокоены ли США нынешней динамикой и считают ли они, что ситуация развивается не в том направлении, в котором этого хотел бы Вашингтон.

По словам Прайса, в настоящий момент "в Украине действует несколько видов динамики".

"Одна динамика заключается в том, что украинцы планомерно продемонстрировали свою стойкость и также эффективность на поле боя", - сказал он.

"Более широкая динамика заключается в том, что на суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных и российская военная техника регулярно обстреливает украинские города, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Так что это, конечно же, та самая динамика, которую мы стремимся изменить за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности, поскольку будет передана дополнительная техника, новая техника, которая в данном случае включает боевые машины пехоты, а также системы противовоздушной обороны", - заявил Прайс.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что у части западного вооружения, поставляемого Украине, истек срок годности.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал западных партнеров за недостаточную военную помощь Украине. По его словам, "никто не сделал достаточно".