Итальянские власти примут шестой межведомственный декрет о поставках военной помощи Украине не ранее февраля, пишет La Repubblica.

В конце января будет принято решение, какие военные средства и в каком количестве будут отправлены в Украину.

Речь идет о возможной отправке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) SAMP-T и управляемых ракет Aspide.

Ранее "Страна" писала, что в январе состоится очередная международная встреча "Рамштайна" по поставкам оружия Украине

Война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны. Противник вел наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ. Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.