США выделили Украине крупнейший в истории пакет военной помощи на три миллиарда долларов.

Об сообщила на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"США продемонстрируют неизменную приверженность обеспечению способности Украины защищать себя, объявляя о новой военной помощи более, чем на три миллиарда долларов", - заявила Жан-Пьер.

Как рассказала пресс-секретарь Белого дома, в новый пакет помощи войдут боевые машины пехоты Bradley, самоходные гаубицы, а также ракеты класса "земля-воздух". Еще 225 миллионов долларов выделяется на модернизацию украинской армии. Кроме того, в рамках нового пакета помощи страны восточного блока НАТО получат 682 миллиона долларов на закупку вооружений.

Обращает внимание, что США в рамках нового пакета помощи впервые предоставят Украине 18 155-мм самоходных гаубиц.

Новый пакет включает:

50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм;

100 бронетранспортеров M113;

55 бронемашин MRAP;

138 внедорожников HMMWV;

18 155-мм самоходных гаубиц и 18 грузовиков;

70 000 155-мм артиллерийских снарядов;

500 155-мм снарядов Excalibur;

1200 155-мм снарядов дистанционных противотанковых минных систем (RAAM);

36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;

10 000 120-мм минометных снарядов;

боеприпасы HIMARS;

зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow;

4 000 авиационных ракет Zuni;

около 2 000 противотанковых ракет;

снайперские винтовки, пулеметы и боеприпасы.

Как сообщили в Пентагоне, США пока только изучают разные возможности обеспечения Украины танками, напоминая, что эксплуатация американских танков Abrams достаточно сложна.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер анонсировал, что сегодня будет объявлено о новом пакете американской военной помощи Украине.

А СМИ писали, что Соединенные Штаты впервые передадут Украине зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением.