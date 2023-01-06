США выделили Украине новый пакет военной помощи на три миллиарда долларов. Список оружия
США выделили Украине крупнейший в истории пакет военной помощи на три миллиарда долларов.
Об сообщила на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"США продемонстрируют неизменную приверженность обеспечению способности Украины защищать себя, объявляя о новой военной помощи более, чем на три миллиарда долларов", - заявила Жан-Пьер.
Как рассказала пресс-секретарь Белого дома, в новый пакет помощи войдут боевые машины пехоты Bradley, самоходные гаубицы, а также ракеты класса "земля-воздух". Еще 225 миллионов долларов выделяется на модернизацию украинской армии. Кроме того, в рамках нового пакета помощи страны восточного блока НАТО получат 682 миллиона долларов на закупку вооружений.
Обращает внимание, что США в рамках нового пакета помощи впервые предоставят Украине 18 155-мм самоходных гаубиц.
Новый пакет включает:
- 50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм;
- 100 бронетранспортеров M113;
- 55 бронемашин MRAP;
- 138 внедорожников HMMWV;
- 18 155-мм самоходных гаубиц и 18 грузовиков;
- 70 000 155-мм артиллерийских снарядов;
- 500 155-мм снарядов Excalibur;
- 1200 155-мм снарядов дистанционных противотанковых минных систем (RAAM);
- 36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;
- 10 000 120-мм минометных снарядов;
- боеприпасы HIMARS;
- зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow;
- 4 000 авиационных ракет Zuni;
- около 2 000 противотанковых ракет;
- снайперские винтовки, пулеметы и боеприпасы.
Как сообщили в Пентагоне, США пока только изучают разные возможности обеспечения Украины танками, напоминая, что эксплуатация американских танков Abrams достаточно сложна.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер анонсировал, что сегодня будет объявлено о новом пакете американской военной помощи Украине.
А СМИ писали, что Соединенные Штаты впервые передадут Украине зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением.