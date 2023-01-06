Белый дом объявил об очередной помощи Украине. Фото: Делфи

США выделили Украине крупнейший в истории пакет военной помощи на три миллиарда долларов.

Об сообщила на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"США продемонстрируют неизменную приверженность обеспечению способности Украины защищать себя, объявляя о новой военной помощи более, чем на три миллиарда долларов", - заявила Жан-Пьер.

Как рассказала пресс-секретарь Белого дома, в новый пакет помощи войдут боевые машины пехоты Bradley, самоходные гаубицы, а также ракеты класса "земля-воздух". Еще 225 миллионов долларов выделяется на модернизацию украинской армии. Кроме того, в рамках нового пакета помощи страны восточного блока НАТО получат 682 миллиона долларов на закупку вооружений.

Обращает внимание, что США в рамках нового пакета помощи впервые предоставят Украине 18 155-мм самоходных гаубиц.

Новый пакет включает:

  • 50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм;
  • 100 бронетранспортеров M113;
  • 55 бронемашин MRAP;
  • 138 внедорожников HMMWV;
  • 18 155-мм самоходных гаубиц и 18 грузовиков;
  • 70 000 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 500 155-мм снарядов Excalibur;
  • 1200 155-мм снарядов дистанционных противотанковых минных систем (RAAM);
  • 36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;
  • 10 000 120-мм минометных снарядов;
  • боеприпасы HIMARS;
  • зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow;
  • 4 000 авиационных ракет Zuni;
  • около 2 000 противотанковых ракет;
  • снайперские винтовки, пулеметы и боеприпасы.

Как сообщили в Пентагоне, США пока только изучают разные возможности обеспечения Украины танками, напоминая, что эксплуатация американских танков Abrams достаточно сложна.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер анонсировал, что сегодня будет объявлено о новом пакете американской военной помощи Украине.

А СМИ писали, что Соединенные Штаты впервые передадут Украине зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением.

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