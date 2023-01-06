О новом пакете американской военной помощи Украине, включающем БМП Bradley, будет объявлено в пятницу.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Я могу подтвердить, что объявление об очередной партии военной помощи Украине ожидается в пятницу. Как обозначил Белый дом, в рамках этой помощи речь пойдет о поставках боевых машин Bradley", - сказал он журналистам.

Ранее Associated Press со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что США направят Украине новый пакет военной помощи стоимостью $2,85 млрд, в него впервые войдут несколько десятков унифицированных гусеничных платформ Bradley. Эта поставка станет крупнейшей из серии пакетов военной техники, которые Пентагон выделял Киеву.

Кроме Bradley Украина получит армейские грузовые фургоны HMMWV, колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP, а также большую партию ракет и других боеприпасов.

Как писала "Страна", Германия решила поставить в Украину БМП Marder и систему ПВО Patriot после разговора канцлера Шольца с Байденом.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Украина в 2023 году получит западные танки и другое вооружение, которое Киев просит у партнёров.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

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