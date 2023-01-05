Евросоюз готовится принять в этом году больше беженцев из Украины, но будет обеспечивать им меньше поддержки, чем в 2022-м. Власти некоторых стран готовы сократить финансирование по мере продолжения войны и роста стоимости жизни в Европе.

Об этом пишет издание The Washington Post.

По данным ООН, около трети украинцев были вынуждены покинуть свои дома после вторжения России в прошлом феврале. В Европе были зарегистрированы почти 8 миллионов беженцев, что, по информации Организации Объединенных Наций, спровоцировало самый быстрорастущий кризис перемещения со времен Второй мировой войны.

По данным УВКБ ООН, более 2 миллионов украинских беженцев обосновались в Западной или Южной Европе, но многие предпочитают оставаться в соседних с Украиной странах, таких как Польша, Венгрия, Молдова и Румыния.

Однако эти страны беднее, а война привела к росту цен на энергоносители и основные продукты. В результате группы помощи и волонтеры говорят, что они стали свидетелями снижения готовности или способности людей оказывать материальную помощь украинцам.

Многие поляки "по-прежнему хотели бы помочь, но у них недостаточно ресурсов для этого, тем более что уровень инфляции в Польше составляет более 17 процентов", говорится в материале.

Государственное финансирование должно сократиться в 2023 году, так как польское правительство хочет, чтобы украинские беженцы начали сами оплачивать часть счетов за предоставляемое государством жилье и продукты питания, пишет американское издание.

В Латвии несколько месяцев назад у некоторых городов закончились деньги на размещение людей, хотя правительство недавно одобрило продление мер помощи до июня.

Аналогичная картина в Венгрии и Румынии, где правительство обсуждает изменения в своей программе финансовой помощи людям, принимающим беженцев.

Ранее "Страна" сообщала, что в декабре отток украинцев из Польши был самым большим за последние месяцы.

Также мы писали, что украинские беженцы в Израиле становятся жертвами насилия и сексуальных домогательств.