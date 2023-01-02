Варшава возобновила бесплатную аренду жилья для украинцев.

Об этом сообщает сайт "Я в Польше".

На сайте говорится, что такое предложение предоставляет сервис Airbnb исключительно в Варшаве и только для прибывших в Польшу после начала войны, ранее не пользовавшихся бесплатным жильем от Airbnb.

Бесплатное жилье будут предоставлять:

на экстренное или транзитное пребывание до 6 ночей;

на краткосрочное пребывание на 8-29 ночей;

на продленное пребывание (только в исключительных ситуациях после согласования с собственником жилья) от 30 до 90 дней, но не более чем до 28 февраля 2023 года.

Чтобы обратиться за помощью с временным жильем, нужно написать на электронную почту [email protected] или позвонить по телефону +48 22 490 20 44.

Напомним, в Польше сейчас находятся 950 тысяч беженцев из Украины.

Ранее мы писали, что в конце ноября 2022 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил об изменениях условий приема беженцев из Украины, согласно которым их проживание в коллективных учреждениях размещения с марта 2023 года станет платным.

Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.