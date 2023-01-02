Сервис Airbnb обещает украинским беженцам бесплатное временное жилье в Варшаве, но есть ограничения
Варшава возобновила бесплатную аренду жилья для украинцев.
Об этом сообщает сайт "Я в Польше".
На сайте говорится, что такое предложение предоставляет сервис Airbnb исключительно в Варшаве и только для прибывших в Польшу после начала войны, ранее не пользовавшихся бесплатным жильем от Airbnb.
Бесплатное жилье будут предоставлять:
- на экстренное или транзитное пребывание до 6 ночей;
- на краткосрочное пребывание на 8-29 ночей;
- на продленное пребывание (только в исключительных ситуациях после согласования с собственником жилья) от 30 до 90 дней, но не более чем до 28 февраля 2023 года.
Чтобы обратиться за помощью с временным жильем, нужно написать на электронную почту [email protected] или позвонить по телефону +48 22 490 20 44.
Напомним, в Польше сейчас находятся 950 тысяч беженцев из Украины.
Ранее мы писали, что в конце ноября 2022 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил об изменениях условий приема беженцев из Украины, согласно которым их проживание в коллективных учреждениях размещения с марта 2023 года станет платным.
Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.