В Польше сейчас находятся 950 тысяч беженцев из Украины.

Об этом сообщил заместитель председателя Польского фонда развития (PFR) Бартош Марчук.

По его данным, всего в Польше проживают около 2,3 миллиона украинцев. Это 950 тысяч беженцев и почти 1,4 млн украинцев, которые находились в Польше до полномасштабного вторжения РФ.

Ранее мы писали, что в Польше ограничат время бесплатного размещения украинских беженцев и изменят правила получения выплат.

Война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.

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