В Польше женщина обвинила своего мужа в измене с украинской беженкой

Как сообщает польская газета "Факт" со ссылкой на 29-летнюю польку Анну, после того, как пара приняла у себя украинцев, ее муж начал ухаживать за 31-летней женщиной.

6 марта пара приняла у себя в Ольштыне двух женщин – 31-летнюю Татьяну из Херсона и 55-летнюю Ольгу из Киева.

Вскоре Анна начала замечать, что ее муж Петр начал распивать алкоголь с Татьяной. С того времени украинка и поляк начали больше времени проводить вместе.

14 марта Ольга уехала в Германию, а Татьяна и дальше осталась проживать в квартире поляков.

Анна утверждает, что она помогала Татьяне адаптироваться к жизни в Польше. Однако ей не нравилось поведение мужа, с которым все чаще возникали конфликты.

"Однажды во время обеда он накричал на меня из-за того, что поправила Татьяну, когда она пыталась разговаривать на польском языке. Петр и Татьяна стали неразлучными. Когда я пыталась поговорить об этом с мужем, он заявлял, что мне это только кажется", – говорит Анна.

Полька рассказывает, что 30 марта у них с мужем произошел очередной конфликт, тогда во время ссоры наглоталась таблеток. Женщину спасли. Когда она вернулась из больницы, застала своего мужа вместе с Татьяной. Они на кухне пили вино.

Между парой снова произошла ссора, во время которой муж вызвал полицию. Анна утверждает, что, когда полиция ушла из их квартиры, то Татьяна и Петр были в спальне. Женщина застала его в постели только в нижнем белье. Она даже успела сделать фото пары, а затем схватила кота, свои вещи и покинула квартиру.

Полька утверждает, что из-за конфликта с мужчиной она осталась без крова, поскольку до этого она жила в его квартире. Женщина говорит, что она хочет, чтобы муж вернул ей средства, которые она вложила в ремонт квартиры, однако тот отказался и до сих пор живет с Татьяной.

Женщина говорит, что она хотела, чтобы ее признали жертвой агрессии, однако прокуратура отказала. Сейчас Анна подала на развод и ожидает решения суда. Муж Анны Пётр отказался комментировать ситуацию.

Тем временем в истории со скандальным романом британского охранника и украинской беженки произошел новый поворот. Тони Гарнетт приехал во Львов, чтобы вернуть в Англию живущую неподалеку от этого города Софию Каркадым.