В Киеве мужчина похитил жену своего товарища из-за денежного долга. Ему сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы или похищение человека.

Об этом пишет в Фейсбуке Киевская городская прокуратура.

55-летний киевлянин с применением оружия похитил женщину, чтобы заставить ее мужа отдать денежный долг. Преступление произошло 5 октября около 7 часов утра возле дома по ул. Александра Попова в столице.

Злоумышленник выследил на улице 43-летнюю потерпевшую и силой посадил ее в свой автомобиль. Чтобы пресечь сопротивление, мужчина связал ей руки скотчем и заклеил рот. В дальнейшем, угрожая пистолетом, потребовал возвращения семи тысяч долларов США, которые ранее, по его словам, у него взял в долг ее муж.

После того как потерпевшая перестала сопротивляться, злоумышленник поехал в направлении метро "Выдубичи". По дороге мужчина остановил автомобиль у обочины. Потерпевшая, воспользовавшись этим, смогла выскочить из машины и позвать на помощь.

Женщине помог военнослужащий, в тот момент проезжавший по этой же трассе. Мужчина задержал злоумышленника и вызвал сотрудников полиции.

Действия похитителя квалифицированы по ч. 2 ст. 146 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие продолжается. За совершенное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" сообщала, что киевский бизнесмен заявил, что его выкрали ради выкупа в $100 тысяч, а потом передумал и изменил показания.

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