В оккупированном Херсоне российские военные похитили трех местных волонтеров, которые на протяжении всего времени оккупации помогали горожанам.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Также из Херсона и соседних Олешек и Берислава продолжает поступать информация о фактах мародерства российскими войсками.

В целом за минувшие сутки сотрудники полиции открыли 25 уголовных производств по фактам военных преступлений российской армии в Херсонской области.

"Захваты учреждений, похищение и пытки людей, мародерство – вот чем занимаются военнослужащие России на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что российские военные задержали и вывезли в неизвестном направлении гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. По данным "Энергоатома", Мурашов 30 сентября около 16:00 направлялся со станции в сторону Энергодара. Его машину остановил патруль. Гендиректору завязали глаза и увезли. Где он сейчас находится, в "Энергоатоме" не знают.

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.