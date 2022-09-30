В оккупированном Херсоне погиб россиянин Алексей Катериничев, который оккупационными "властями" был назначен на должность "первого заместителя председателя ВГА Херсонской области по безопасности". Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщили российские СМИ.



По их данным, Катериничев погиб в результате ракетного удара.



Его назначили "первым заместителем председателя ВГА Херсонской области" только 18 августа.



Катериничев в 1996-2021 годах служил в пограничных войсках, затем в подразделениях ФСБ России. С 2021 года работал первым заместителем начальника Центра проведения спасательных операций особого риска "Лидер".

28 сентября ВСУ заявили, что под Херсоном россияне пытаются удержать занятые рубежи и не могут наступать.

Напомним, госсекретарь США заявил, что мир никогда не признает "ЛНР", "ДНР", Херсонскую и Запорожскую области частью России.

Тем временем война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

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