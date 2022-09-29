В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 29 сентября. Сообщается, что украинские войска отбили атаки врага на Донбассе и ударили по живой силе армии РФ под Херсоном.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Украинские войска отразили атаки в районах населенных пунктов Донецкой области – Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское, Выемка, Павловка и Безымянное. Противник нанес 4 ракетных и 4 авиационных удара, совершил более 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали более 20 населенных пунктов. Среди них – Краматорск, Бахмут, Кривой Рог, Днепр, Николаев, Никополь, Павловка, Высокополье, Мирное. Также в результате удара по Зеленодольской ТЭС пострадали более 10 гражданских лиц. Авиация ВСУ нанесла семь ударов. ПВО ВСУ сбила один БПЛА. Подтверждено поражение сосредоточения живой силы и военной техники россиян в районе Новой Кубани Херсонской области, что также привело к детонации боеприпасов.

Ранее мы писали, что ВСУ сбили два российских штурмовика Су-25 в Николаевской области.

Война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 217-го дня войны. В Донецкой области ВСУ продвигаются к захваченному Лиману. Горячей точкой остается Бахмут и окрестности. Под Донецком и Угледаром пока серьезных изменений нет. Также как и в Херсонской области.

После псевдореферендумов в России заявили, что собираются оформить аннексию на следующей неделе. Заседание Госдумы, посвященное "референдумам", пройдет 3 октября, а Совет Федерации соберется днем позже.

Также одна из главных тем - ядерная угроза Путина, о которой говорят все чаще.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, о чем и как непублично ведут переговоры Украина, Россия и Запад