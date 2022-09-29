Генштаб ВСУ публиковал сводку о ситуации на фронте на утро 29 сентября.

Главное из нее:

1. За минувшие сутки противник нанес три ракетных и восемь авиаударов. А также более 80 раз применил РСЗО.

В районах Николаевской и Херсонской областей Россия совершила более 45 вылетов беспилотников.

Украина заявляет о 16 авиаударах со своей стороны, уничтожении четырех ракет и такого же количества БПЛА.

2. Атаки российской армии отражены в Донецкой области (под Бахмутом, Горловкой, Авдеевкой, Марьинкой и Угледаром) и в Херсонской (в районе Давыдова Брода).

Это населенные пункты Бахмутское, Зайцево, Железное, Майорск, Отрадовка, Николаевка 2-я, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безыменное.

3. Об украинском наступлении под Лиманом ничего не говорится.

4. В РФ мобилизуют заключенных. По имеющейся информации, в учебный центр на территории Ростовской области прибыли около 400 человек указанной категории.



Война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 217-го дня войны. В Донецкой области ВСУ продвигаются к захваченному Лиману. Горячей точкой остается Бахмут и окрестности. Под Донецком и Угледаром пока серьезных изменений нет. Также как и в Херсонской области.

После псевдореферендумов в России заявили, что собираются оформить аннексию на следующей неделе. Заседание Госдумы, посвященное "референдумам", пройдет 3 октября, а Совет Федерации соберется днем позже.

Также одна из главных тем - ядерная угроза Путина, о которой говорят все чаще.

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