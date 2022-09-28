Движение украинских войск в районе Лимана уже не остановить, там россиян ждет поражение.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

Кроме того, Арестович считает, что мобилизованных под Лиман бросать не будут, а отправят на вторую линию обороны в районе Сватово.

Напомним, американский Институт изучения войны сообщил, что украинские силы укрепляют позиции около Лимана в Донецкой области и продолжают приближаться к этому городу.

Ранее мы писали, что в "ДНР" заявили о том, что ВСУ прорываются в Лиман и пытаются перекрыть трассу на Сватово.

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Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.

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