Во вторник, 27 сентября, американский Институт изучения войны опубликовал новые карты боевых действий в Украине. Сообщается, что 25 и 26 сентября в рамках украинского контрнаступления в Харьковской и северной Донецкой областях продолжилось наступление ВСУ в районе Лимана.

Об этом идет речь в сводке на сайте организации.

По данным Института изучения войны, 25 сентября украинские силы, вероятно, захватили Малиевку Харьковской области (находится в 25 км к северо-западу от Лимана).

Кроме того, несколько российских блогеров сообщили, что 26 сентября украинские силы захватили Шандрыголово (в 12 км к северо-западу от Лимана), Карповку (в 20 км к северо-западу от Лимана) и Новое (в 19 км к северу от Лимана) в Донецкой области.

Также российские источники заявили, что украинские войска расширили украинский плацдарм севернее Дробышево и пытаются окружить российские силы в Лимане с северо-запада через Новое, Ставки и Колодязи.

Институт пишет, что российские источники утверждают, что украинские войска продолжают наступление севернее Купянска через реку Оскол.

В то же время российские войска продолжали вести наступательные операции в районе Бахмута и западнее Донецка.

Украинские силы продолжали наносить удары по российским наземным коммуникациям в рамках контрнаступательной кампании на юге.

Российские силы продолжали использовать беспилотники иранского производства для нанесения ударов по украинским войскам и городам на юге Украины.

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

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