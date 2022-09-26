Два города, две армии: The New York Times опубликовала репортаж из Лимана и Бахмута – двух самых горячих точек линии фронта.

Издание пишет, что бои идут ожесточенно, поскольку обе армии стремятся занять новые земли до наступления зимы.

"Украина прилагает все усилия, чтобы вернуть Лиман... Российские силы контролируют город, но Украина надеется использовать его как ворота, чтобы продвинуться дальше на восток и сохранить свою динамику. Бахмут является точкой входа в часть региона, все еще удерживаемую украинскими войсками. Его захват также принес бы России победу после унизительного разгрома на севере. В течение последних трех месяцев русские непрерывно обстреливают Бахмут", – пишет NYT.

Как говорится в статье, Лиман поначалу считался легкой добычей для ВСУ. Но, по словам украинских солдат, в город прибыло российское подкрепление, которое замедлило их продвижение, по крайней мере, на данный момент.

"Здесь все меняется очень быстро", - сказал журналистам украинский солдат, дислоцированный к югу от города.

"В Бахмуте украинские войска, засевшие вокруг города, "изнашиваются" и подвергаются атакам с востока и юга. У них постоянный поток жертв и потерь техники. По крайней мере, одна деревня на окраине Бахмута была захвачена русскими в начале этого месяца", – пишет издание.

Россияне медленно захватывают город, пришли к выводу журналисты.

"Дело в том, что раньше их (русских) было по одному-два на квадратный метр", - сказал NYT полковник ВСУ Береза, имея в виду количество российских солдат на передовой до того, как они отступили с северо-востока.

"А сейчас, в связи с сужением фронта, – десять", – сказал украинский военный.

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