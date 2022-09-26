В понедельник, 26 сентября, идет 215-й день полномасштабного российского вторжения в Украину.

Сегодня Россия проводит четвертый день т.н. "референдумов" на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. О развитии событий во время "голосования", реакции Украины и мировой общественности — в нашем обновляемом материале.

Главные новости, фото и видео, сводка с фронта также публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

26 сентября

09.20 Александр Усик в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что бы он сказал Владимиру Путину, если бы встретился с ним.

"Если честно, я не хотел бы с ним встречаться никогда, чтобы не грешить. Я б, например, не хотел бы ему жать руку. Не хотел бы, но я человек грешный и я с разных сторон на это смотрю. Но я бы не хотел. Мне кажется, никакого нет смысла встречаться с ним. Он не слышит никого, кроме себя. Абсолютно никого", — сказал Усик.

Он ответил на вопрос, смог бы он ударить Путина.

"Грешно старых быть. Может быть, нечаянно толкнуть плечом и он упал бы с балкона", — сказал Усик.

09.09 В Иркутской области России неизвестный открыл огонь в военкомате города Усть-Илимска.

Был ранен начальник призывной комиссии. Стрелок задержан.

Видео из российских пабликов.

09.05 Как сейчас выглядят улицы Бахмута в Донецкой области. На улицах видны масштабные разрушения - последствия обстрелов РФ.

08.50 Разведка Британии пишет, что нехватка инструкторов и спешка, с которой Россия начала мобилизацию, позволяет предполагать, что многих из новобранцев бросят на линию фронта с минимальной подготовкой, и они, скорее всего, понесут большие потери.

08.40 В т.н. "ДНР" и "ЛНР" заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися, поскольку они набрали необходимую явку.

Об этом сообщили "центризбиркомы".

Явка, по их словам, составила 76,09 % в "ЛНР" и 77,12% в "ДНР" при необходимых 50%.

По данным "властей" захваченных районов Запорожской области, там явка на "референдум" составила 51,55%, а в Херсонской области - 48,91%.

При этом организованное россиянами голосование продолжается. Последний его день будет завтра, 27 сентября.

Украина, США и многие страны заявили о непризнании "референдумов".

08.29 За минувшие сутки 25 сентября от обстрелов РФ в Донецкой области погибли 3 мирных жителя: 2 в Авдеевке и 1 в Бахмуте. Еще 11 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

08.22 Фото зарева над Одесской областью после ночного удара дронов по военному объекту.

08.15 Фото последствий удара по Запорожью этой ночью.

07.50 Ночью в Днепропетровской области россияне из РСЗО и тяжелой артиллерии 9 раз ударили по 4 громадам – Никопольской, Марганецкой, Красногригоревской и Мировской. Всего прилетело около 130 российских снарядов!

Предварительно люди не пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По Никополю попали трижды. В городе повреждены около 40 домов, более 20 хозяйственных сооружений, автомобили, 30 панелей солнечной станции, трансформаторная подстанция и линии электропередач. Обесточены дома. Энергетики уже приступили к работе.

В других районах ночь прошла без атак.

07.19 Ночью ракеты атаковали Запорожье, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

О пострадавших данных нет. Повреждены жилые дома и социальные объекты.

07.10 Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область.

Два беспилотника попали по военному объекту, там идёт детонация боеприпасов и пожар. Местное население эвакуируют.

Пострадавших нет, сообщает оперативное командование Юг.

07.00 Генштаб ВСУ обнародовал сводку. Главное из нее:

1. Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. За минувшие сутки, противник нанес 5 ракетных и 12 авиационных ударов.

2. От обстрелов РФ пострадали более 40 населенных пунктов. Среди них Купянск, Краматорск, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Каменка, Курахово, Павловка, Запорожье, Никополь, Очаков, Николаев и Одесса.

3. В РФ продолжается частичная мобилизация. Ростовская область закрыта на въезд и выезд. Прибывающим в сборные пункты в Белгородской области говорят купить за собственные средства теплая одежда. В оккупированном РФ Сватово Луганской области вручают повестки о мобилизации лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста.

4. В Запорожской области, представители оккупационных властей, вместе с вооруженными российскими военными, совершают поквартирные обходы, заставляя местных жителей к участию в так называемом "референдуме". Такие же меры предпринимают и в населенных пунктах Луганской области.

5. За прошедшие сутки авиация украинских Сил обороны нанесла 33 удара. Украинские ПВО уничтожили один самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 БПЛА противника.

06.38 В Украине сегодня дожди. Особенно сильные - в западных областях.

На юге, востоке и в центре - без осадков.

06.18 В Изюме через неделю могут возобновить электроснабжение, потом подключат воду.

Об этом сообщил заместитель мэра Владимир Мацокин.

"Света в городе – ждать не меньше недели; газ – оптимистичные прогнозы по частному сектору. В городе уже работает "Новая почта", пока мобильно. Будет электричество – будет вода, заработают банки, банкоматы", – написал он в Faccebook.

Также в Изюме ждут начала работы мобильных бригад Укрпочты, которые будут выдавать пенсии. В городе работают две аптеки. Лекарства по назначению врача выдают бесплатно в центральной городской больнице.

06.07 У администрации США есть план на случай применения Россией ядерного оружия.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CBS. Подробности плана он не стал раскрывать.

06.02 Около 1,5 млн депортированных в РФ украинцев не могут вернуться в Украину.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Ее цитирует правительственный сайт.

05.45 В ответ на успехи ВСУ на фронте Россия ускорила проведение псевдореферендума на оккупированных территориях Украины. Цель - закрепить там хоть какой-то статус.

Об этом сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во время телемарафона 25 сентября.

05.00 Во время вечернего видеообращения Владимир Зеленский призвал граждан РФ не подчиняться преступной мобилизации. "Выход есть. Не подчиняться преступной мобилизации. Убегать. Или сдаваться в украинский плен при первой же возможности" - сказал он.

Также он сказал, что уже завтра, 27 сентября, у него будет четкий план восстановления нормальной жизни всех освобожденных из российского плена украинских военных.

Война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

На Донбассе самой горячей точкой остается Лиман.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.