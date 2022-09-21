21 сентября президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и объявил частичную мобилизацию. После выступления Путина российские телеканалы показали интервью с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который рассказал о планах призвать 300 тысяч резервистов.

Телеграм-канал "Политика Страны" отвечает на главные вопросы о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России.

1. Будет ли аннексия Россией украинских территорий после "референдума"?

Да. Путин заявил, что поддержит решения "референдумов", которые пройдут уже в ближайшие дни - 23-27 сентября. То есть, скорее всего, аннексия будет объявлена сразу после этого: в последних числах сентября или в первых числах октября.

2. Как частичная мобилизация в РФ изменит ситуацию на фронте?

Сравнительно небольшая численность российской группировки, воюющей в Украине (около 170-200 тысяч человек), традиционно называлась многими российскими экспертами, а также некоторыми украинскими (например, Арестовичем) как одна из главных проблем РФ в войне. А для российской власти невозможность продолжать войну только силами контрактников стала, вероятно, очевидной после неудач в Харьковской области.

Отсюда - и объявление частичной мобилизации.

Шойгу заявил, что призовут 300 тысяч человек. Для широкомасштабного наступления по всей линии фронта (или для нового наступления на Киев) этого вряд ли достаточно. Поэтому главная цель - удержать уже захваченные территории (собственно, примерно о том же заявил и Шойгу). Кроме того, частичная мобилизация плюс принятые вчера изменения в уголовный кодекс запрещают военным покидать службу по своему желанию и отказываться идти на войну (за это будет уголовное наказание). Таким образом российские власти, очевидно, хотят бороться с "пятисотыми" - теми военнослужащими, которые отказываются воевать.

В тоже время, судя по заявлению Путина о том, что цель "спецоперации" - "освобождение Донецкой области", российские войска будут продолжать пытаться наступать как минимум на Донбассе. Также, возможно, попытаются наступать и на юге - в сторону Николаева (чтоб отодвинуть линию фронта от переправ через Днепр) и в сторону Запорожья (чтоб обезопасить и расширить "сухопутный коридор" в Крым).

Другой вопрос, что для призыва, подготовки и отправки на фронт мобилизованных нужно время - по расчетам российских экспертов до двух месяцев. А украинская армия продолжает наступать и на востоке страны и на юге. И смогут ли россияне и "ЛДНР" эти два месяца удерживать нынешнюю линию фронта - вопрос.

3. Вызовет ли мобилизация протесты и дестабилизацию в России?

До сих пор с начала войны каких-то серьёзных протестов не было. Но не было и мобилизации. Видимо, в Кремле понимают рискованность этого шага, а потому делают упор на "частичность" мобилизации, небольшой (в масштабах России) план призыва и высокое денежное довольствие мобилизованным. Какой эффект все это окажет - увидим в ближайшее время (оппозиция уже призвала к акциям протеста - и по ним будет понятно появился ли серьёзный протестный потенциал в обществе).

Многое будет зависеть от продолжительности войны, от числа потерь, от того запретят ли военнообязанным выезжать из страны, а также от того, будет ли мобилизация расширяться от частичной в сторону всеобщей.

4. Будет ли выдвинут Украине ядерный ультиматум?

Это главный вопрос.

Напомним, по одной из версий, после аннексии украинских территорий Россия может выдвинуть ультиматум Украине - немедленно прекратить боевые действия по всей линии фронта (которую РФ будет считать своей новой "госграницей"), пригрозив, в противном случае, ядерным ударом по территории Украины.

Из обращения Путина пока нельзя сделать однозначный вывод, что такой ультиматум будет выдвинут.

Он дал понять, что Россия может применить ядерное оружие, но при этом сказал, что остаётся задача выхода на границы Донецкой области. То есть, РФ после аннексии территорий не собирается прекращать воевать, что делает ультиматум бессмысленным.

Да и намёк про ядерное оружие, исходя из контекста, в котором он был произнесен, был скорее адресован Западу, а не Украине.

Но в целом военная ситуация, очевидно, перешла в стадию эскалации. И любые такие намёки звучат очень тревожно. Но будем надеяться, что до ядерного оружия дело не дойдёт.

5. Может ли нынешняя эскалация стать прологом к мирным переговорам?

Пока такая перспектива практически не просматривается. Объявление частичной мобилизации и "референдумы" - это как бы ответ Путина на слухи о том, что Кремль после неудач в Харьковской области якобы готов идти на уступки ради прекращения войны. Руководство РФ показывает, что готово воевать и дальше, а захваченные после 24 февраля территории отдавать не собирается. Позиция украинской власти также уже озвучена - цель освобождения всех территорий Украины остаётся неизменной и любые переговоры возможны только после этого.

Запад же демонстрирует готовность и далее помогать Украине (а после "референдумов", возможно, помощь даже увеличится).

Если будет выдвинут "ядерный ультиматум", то это, конечно, может изменить позицию Украины и Запада (хотя и не факт). Но, как писалось выше, из того, что сказал Путин пока однозначно не следует, что такой ультиматум готовится.