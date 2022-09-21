Россия планирует призвать 300 тысяч резервистов в рамках объявленной сегодня частичной мобилизации. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, призовут в первую очередь тех, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт. О призывах студентов и обучающихся речи не идёт.

Также мобилизация не коснется тех, кто служит по призыву. "Наши призывники продолжат служить на территории РФ", - заявил Шойгу.

Также Шойгу Шойгу заявил, что Украина потеряла на войне 100 тыс. военных. При этом потери РФ он обозначил почти 6 тысячами человек. "Больше 90% раненых вернулись в строй и продолжают службу. Мы продолжим выполнять задачи, которые перед нами поставлены", - сказал он.

Также сегодня президент РФ Владимир Путин дал понять, что Россия может применить ядерное оружие.

Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".