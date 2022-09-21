Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери Украины на войне составили около 100 тысяч человек: порядка 60 тысяч военных убитыми и около 40 тысяч раненными.

Об этом он заявил в сегодняшнем интервью российским телеканалам.

"На начальном этапе ВСУ составляли до 200 тысяч человек", с тех пор Украина смогла мобилизовать порядка 300 тысяч человек.

За это время, по его словам, было "около 100 тысяч потерь, что являлось значимыми потерями для 200-тысячной армии".

При этом Россия, по версии Шойгу, потеряла 5937 человек.

"Больше 90% раненых вернулись в строй и продолжают службу. Мы продолжим выполнять задачи, которые перед нами поставлены", - сказал он.

При этом он считает, что "Россия воюет с коллективным Западом", поскольку прежнее советское оружие у самой Украины "давно закончилось" и она воюет оружием Запада.

По его словам, в Киеве находится "западное командование". Сейчас в Украине около тысячи западных инструкторов и "наемников", около 70 военных и более 200 гражданских спутников — вся натовская группировка — работают в интересах Украины.

"Мы воюем не столько с Украиной, сколько со странами запада. Потому что то советское оружие, которое было, оно, фактически закончилось. Пришло время, когда мы действительно воюем с коллективным западом. НАТО плюс коллективный запад", - говорит Шойгу.

По его словам, речь не только об оружии, но и системы связи, обработки информации, спутниковой разведки.

"Против нас воюет фактически вся НАТОвская спутниковая группировка", - сказал Шойгу.

Также он отметил роль высокоточного оружия.

"Нас удивило, что его количество последнее время пытается скрываться. Но для широкого круга это секрет, а для нас - нет. Для широкой общественности это скрывается, потому что ежедневно мы видим удары этого оружия по гражданским объектам", - говорит Шойгу.

В своем заявлении Шойгу акцентировал: "Мы считали, что это бесконтрольность, но это - полная подконтрольность".

Ранее в НАТО заявили, что не воюют с Россией, несмотря на поддержку Украины.

Также на Западе обсуждают ответные действия в случае применения РФ ядерного оружия в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".