Лидеры НАТО на саммите в Мадриде 29 июня приняли декларацию, в которой назвали Россию основной угрозой.

Вторая угроза - терроризм. Китай - источник системной конкуренции, подрывающей порядок, основанный на правилах.

В Альянсе заявили, что "агрессия России против Украины разрушила международный мир и стабильность" и анонсировали увеличение численности своих сил быстрого реагирования. Также президент США Джо Байден официально объявил о расширении американского военного контингента в Европе.

В декларации говорится, что российские войска должны немедленно прекратить войну в Украине и покинуть ее территории, а Беларусь - остановить "соучастие в этой войне".

В тоже время, никаких даже намеков на то, что Украина может стать частью альянса в будущем не было сделано, альянс четко дал понять, что разделяет территорию своих членов (которую он намерен защищать) и Украину, которая членом НАТО не является и являться в обозримом будущем не будет.

При этом Киеву будет продолжена оказываться военная помощь с целью максимально ослабить Россию, чтоб у нее не было более сил нападать на кого-то еще (задача-минимум), либо (как задача максимум) - нанести ей поражение.

Но все это, по логике НАТО должна сделать украинская армия без прямой военной поддержки армий альянса. Напрямую в войну НАТО вмешиваться не намерена.

"НАТО – это организация, на которой завязаны риски, и мы должны тщательно избегать эскалации и возможности войны между Россией и НАТО, которая не пойдет на пользу никому. При всем уважении к Украине, но наша задача номер один – это защита миллиарда людей, живущих на пространстве НАТО", - заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоане.

Такой подход уже вызвал достаточно негативную реакцию Киева.

"Страна" выясняла, какие реальные последствия будет иметь декларация саммита НАТО и как это отразится на Украине.

"Сохранить каналы связи с Россией"

Основной акцент в декларации НАТО сделан на угрозе со стороны России и осуждении ее войны с Украиной.

"Ужасающая жестокость России привела к огромным человеческим страданиям и массовым перемещениям, непропорционально сильно затронувшим женщин и детей. РФ несет полную ответственность за эту гуманитарную катастрофу", - говорится в заявлении.

В НАТО также заявили, что Россия намеренно усугубляет продовольственный и энергетический кризис, от которого страдают миллиарды людей по всему миру, в том числе своими военными действиями.

В виду этого НАТО решило усилить собственные возможности для сдерживания угрозы со стороны России.

"Мы продолжим конкретно и ответственно отвечать на угрозы и враждебные действия этой страны", – говорится в документе.

С другой стороны, подчеркивается, что НАТО хочет сохранить каналы связи с Россией для снижения рисков, но не считает более Москву своим партнером.

"Тем не менее мы по-прежнему привержены сохранению открытыми каналов связи с Москвой, чтобы управлять рисками и снижать их, предотвращать какую-либо эскалацию, усиливать прозрачность", – отмечается в новой концепции НАТО.

Также Альянс планирует значительно увеличить силы высокой готовности на восточном фланге, говорится в декларации.

"Мы установили новый базовый уровень сдерживания и обороны… Союзники обязались развернуть дополнительные надежные силы высокой степени готовности на восточном направлении", – говорится в документе.

Перед мадридским саммитом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен значительно увеличить численность своих сил быстрого реагирования: до 300 тыс. военнослужащих (сейчас в их составе около 40 тыс. человек)

Отмечается также, что уровень существующих боевых групп будет повышен до "бригадного там и тогда, где и когда это будет необходимо".

Еще один важный итог - создание постоянной штаб-квартиры в Польше.

"То, что многим казалось невозможным, сегодня становится фактом. У нас ПОСТОЯННОЕ присутствие в Польше. Мы заботимся об общей безопасности. Это также четкий сигнал для Москвы", - написал в "Твиттере" заместитель главы польского МИД Мартин Пшидач.

В Альянсе заявили, что полностью солидарны с правительством и народом Украины в защите своей страны, и с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы вновь заявляем о нашей непоколебимой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяющихся на ее территориальные воды. Мы полностью поддерживаем неотъемлемое право Украины на самооборону и выбор своих собственных механизмов безопасности", - подчеркнули в декларации.

Лидеры НАТО договорились продолжить оказывать Украине политическую и практическую поддержку, кроме того, согласовали пакет комплексной помощи Киеву, включая долгосрочную.

Возьмут ли Украину в НАТО

Впрочем, Украине по-прежнему никто не обещает членство в НАТО.

В декларации ничего не сказано о том, что в будущем Украина может стать членом альянса, однако НАТО обещает "развивать наши партнерские отношения с Боснией и Герцеговиной, Грузией и Украиной с целью поддержки нашей общей цели - евроатлантического мира, стабильности и безопасности".

"Мы подтверждаем решения, которые мы приняли на Бухарестском саммите 2008 года и все последующие решения в отношении Грузии и Украины", - сказано в документе.

На знаменитом Бухарестском саммите НАТО члены альянса в числе прочего заявили: "Мы пришли к соглашению о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО". Вместе с тем, две страны тогда не были присоединены к Плану действий по подготовке к членству, который открывает явную перспективу вступления в альянс. То есть, фактически, вопрос "подвесили" в воздухе.

О том, что Украине говорят о нежелании брать ее в НАТО, заявил и замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

"Украине говорят: "Вы не член НАТО, потому что вы нам не нужны. НАТО говорит нам, что мы ничего вам не даем", - заявил Жовква в интервью Bloomberg.

Члены Альянса направили в Украину большое количество оружия и предоставили финансовую помощь, но Альянс в целом, по словам Жовквы, не оправдал ожиданий Украины.

"Очевидно, чего мы хотим добиться. Это единогласная и громкая поддержка Украины", - заявил Жовква.

Он напомнил, что Киев запросил у НАТО оружие перед войной, бесполетную зону после ее начала и перспективу членства на всем протяжении.

"Мы не получили никакого ответа", - сказал он.

Официальный представитель НАТО заявил на саммите, что к вопросу членства Альянс готов вернуться после "победы Украины в войне".

А до войны в НАТО не раз повторяли: для того, чтобы Украине стать членом альянса, необходимо соблюсти стандарты.

Киеву, как заявлял ранее генсек Йенс Столтенберг, нужно провести реформы, модернизировать оборонные институты, побороть коррупцию и укрепить демократические институты. А это, естественно, дело не ближайшей перспективы.

Президент Зеленский негативно отреагировал на такой подход.

"Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь – турникеты закрываются, пока не заплатишь. Разве Украина еще мало заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Так что же еще нужно?", – спрашивает Зеленский в своем выступлении на саммите НАТО.

Он заявил, что у Альянса есть два пути: "либо – неотложная достаточная для победы помощь Украине, либо – отложенная война России с НАТО". Зеленский сказал, что Украине нужно больше оружия и денег.

Иными словами, украинский президент заявил, что страну не принимают в Альянс и не дают достаточно оружия для победы.

По большому счету, как полагают эксперты, дорога в НАТО для Украины в ближайшее время закрыта.

Правда, подоплека не только и не столько в демократии, институтах и коррупции, сколько в том, что альянс не хочет быть втянутым в войну с Россией. Именно это главная причина, по которой НАТО крайне осторожно комментирует перспективы евроатлантической интеграции Украины.

"До завершения войны любой реальный разговор о НАТО неадекватен", - говорит политолог Руслан Бортник.

Политолог Константин Бондаренко более категоричен.

"Украина НАТО не нужна, зачем Альянсу проблемная страна с неопределенными границами и перспективами? А вот как полигон для ослабления России и обкатки интересов Альянса - вполне даже", - говорит "Стране" Бондаренко.

Приглашение Финляндии и Швеции

Зато саммит дал зеленый свет вступлению в альянс Финляндии и Швеции. Их официально пригласили в НАТО.

Эти две страны традиционно придерживались нейтралитета. Финляндия после Второй Мировой войны, а Швеция еще с 19 века. Однако вторжение России в Украину все изменило. И обе страны решили подать заявки.

Что характерно, Россия, хоть и выражала недовольство, но особо этому процессу не препятствовало, заявляя, что между вступлением скандинавских стран и Украины в альянс есть разница: со Швецией и Финляндией у России нет территориальных споров (с Украиной же есть вопрос Крыма). И потому, как заявляли в Москве, большой угрозы в интеграции скандинавов в НАТО Россия не видит.

Эту же позицию повторил вчера и Путин.

"У РФ нет со Швецией и Финляндией никаких вопросов, которые могли бы беспокоить Москву в случае их членства в НАТО. Россия будет отвечать зеркально на размещение военной инфраструктуры НАТО в Швеции и Финляндии", - сказал президент РФ.

Однако проблема для шведов и финнов неожиданно появилась с другой стороны - вступление в альянс начала блокировать Турция, обвиняя скандинавские страны в том, что те не выдают туркам "террористов", под которыми у Эрдогана подразумевают курдов и сторонников оппозиционного проповедника Гюлена.

Долгие препирательства по этому поводу закончились буквально накануне саммита, когда все три страны заявили о разрешении противоречий. После чего Турция и дала добро на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Однако эти договоренности еще должны пройти проверку практикой.

Вчера Турция объявила, что послала в Швецию и в Финляндию запрос на выдачу 33 "террористов". Это представители Рабочей партии Курдистана и турецкие оппозиционеры-гюленисты. И ключевой момент - выдадут ли их Турции (ранее обе страны отказывались это делать).

Если выдача не состоится, то у Эрдогана будет способ заблокировать вступление обоих стран в Альянс: это решение еще должны будут ратифицировать парламенты всех членов НАТО, включая Турцию.

Что значат итоги саммита

Как пишет BBC в своем анализе, со стороны России декларация НАТО выглядит однозначно - как эскалация со стороны Запада.

"НАТО вообще и США в частности приближаются к российским границам. В Москве слова о том, что НАТО является оборонительным альянсом, считают плохой шуткой. Поэтому прибытие дополнительных американских солдат в Европу, тем более восточную, здесь явно посчитают нагнетанием обстановки. В нынешнем контексте даже озвученное сегодня решение провести следующий саммит НАТО в Вильнюсе выглядит вызывающе", - пишет BBC.

В то же время озвученное Байденом решение об увеличении военного присутствия США в Европе в понимании прежде всего жителей граничащих с Россией стран Европы - "это шаг к миру и стабильности в их доме", считает BBC.

Для Украины итоги саммита НАТО, по мнению экспертов, означают, что война будет продолжаться еще долго.

"Декларация, принятая на саммите НАТО, значит лишь одно: Украина и дальше будет находиться в ситуации войны с Россией, ей приказано стоять до конца, мира в ближайшее время ожидать не стоит. Это явственно звучит не только в тексте декларации, но и в заявлениях отдельных участников саммита - например, премьер-министра Бельгии, который исключил дипломатический путь разрешения войны между Россией и Украиной. В логике НАТО Россия - основная угроза, но лучше с этой угрозой бороться руками украинцев, на которых не распространяется действие договора НАТО о коллективной безопасности. Для Запада это удобная позиция. Второй момент: "ястребы" внутри НАТО одержали победу над "голубями". Условный "Джонсон" может потирать руки - третья мировая материализуется на наших глазах", - сказал "Стране" Бондаренко.

Вопрос Китая, который до войны России в Украине на Западе считали главным противником, решили отложить на потом, полагают эксперты.

Столтенберг уточнил, что для НАТО эта страна сейчас "не является противником".

"Но, конечно, мы должны учитывать последствия для нашей безопасности, наблюдая за тем, насколько активно Китай инвестирует в новые военные мощности, ракеты высокой дальности и ядерное оружие, в то же время пытаясь контролировать ключевую инфраструктуру, в частности сети 5G", - сказал Генсек НАТО.

В Китае уже ответили на это заявление.

"НАТО должен прекратить очернять Китай", - заявили в МИД КНР.

"Военно-политическая конфронтация одновременно с Россией и Китаем может оказаться очень тяжелым, едва ли непосильным бременем, может растянуть усилия Запада и ослабить возможности возможности на том же европейском театре боевых действий. Поэтому решили определить формулу, по которой Россия - главная угроза, а Китай - глобальный стратегический конкурент. Эту же формулу и раньше объявляли США. Это означает, что НАТО, США и их партнеры сконцентрируют военные усилия на противостоянии с Россией, но экономически, технологически продолжат оказывать давление на Китай. То есть Пекин могут ожидать новые санкции, технологические ограничения, ограничения к доступу к рынку капитала. А Украину ожидают новые поставки вооружений. Впервые четко и ясно фиксируется новая формула политики США и НАТО на ближайшее время", - резюмирует Бортник.