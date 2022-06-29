Опубликована Декларация Мадридского саммита НАТО.

Основные тезисы:

НАТО является оборонительным альянсом и не представляет угрозы ни для одной страны. НАТО остается основой коллективной обороны его членов. НАТО самым решительным образом осуждает войну РФ против Украины. Это грубое нарушение международного права. РФ несет полную ответственность за эту гуманитарную катастрофу.

Россия также намеренно усугубляет продовольственный и энергетический кризис. Союзники тесно сотрудничают, чтобы поддержать международные усилия по обеспечению экспорта украинского зерна.

РФ должна немедленно прекратить войну и уйти из Украины. Беларусь должна прекратить свое соучастие в этой войне.

НАТО подтверждает непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

РФ представляет собой наиболее значительную и непосредственную угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Союзники будут продолжать противодействовать угрозам РФ .

НАТО сталкивается с системной конкуренцией со стороны тех, кто бросает вызов его интересам, безопасности и ценностям, включая КНР.

В новой Стратегической концепции излагаются три основные задачи НАТО: сдерживание и оборона; предотвращение кризисов и управление ими; и совместная безопасность.

НАТО будет наращивать политическую и практическую поддержку Украине. Принято решение об усиленном пакете поддержки. Это ускорит поставку нелетального оборонительного оборудования, улучшит киберзащиту и устойчивость Украины, а также поддержит ее модернизацию.

В более долгосрочной перспективе НАТО будет помогать Украине и поддерживать ее усилия на пути послевоенного восстановления и реформ.

Союзники взяли на себя обязательство развернуть дополнительные мощные боеспособные силы на восточном фланге.

НАТО одобрило новую политику в области химической, биологической, радиологической и ядерной защиты.

Принято решение о новых мерах по усилению целенаправленной политической и практической поддержки партнеров, включая Боснию и Герцеговину, Грузию и Республику Молдова.

Члены Альянса подтверждают приверженность политике открытых дверей НАТО.

Также в коммюнике саммита НАТО заявляется, что "Китай бросает вызов нашим интересам, безопасности и ценностям и стремится подорвать международный порядок, основанный на правилах".

Напомним, также на саммите НАТО принята стратегия до 2030 года. Ядерные силы остаются наивысшей гарантией безопасности Альянса.

Также мы сообщали, что Швеция и Финляндия получили официальное приглашение вступить в НАТО.