Премьер Британии Джонсон продолжает обсуждать "токсичную маскулинность" президента РФ Владимира Путина. На этот раз он заявил, что войны России против Украины не было, если бы президент РФ Владимир Путин был бы женщиной, пишет The Guardian.

"Если бы Путин был женщиной, коей он, очевидно, не является, - но если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы эту безумную войну мачо - вторжение и насилие в том виде, в каком он это сделал", - заявил Джонсон в интервью немецкому телеканалу ZDF.

По его словам, действия Путина по отношению к Украине - "прекрасный пример токсичной маскулинности".

Слова британского премьера прокомментировал спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований! - заявил он, вероятно, имея в виду Путина.

Напомним, Зеленский высказался о предполагаемых болезнях Путина.

Война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

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