Путину нужна затяжная война, и робость Запада дает ему ее.

Статью с таким заголовком старшего консультанта Королевского института международных отношений (Chatham House) по программе "Россия и Евразия" Кейра Джайлса опубликовала The Guardian в разделе "Мнение".

В статье говорится, что Зеленский хочет окончания войны к зиме, "но баланс сил по-прежнему удерживает Россия".

"Москва не отступит. А это, в свою очередь, может быть основано на уверенности — здравой или ошибочной — в том, что в долгосрочной перспективе война идет по плану России", – пишет Джайлс.

"Россия добилась успеха. Ее наступление на восток Украины медленно продвигается вперед, уничтожая все на своем пути, а на западе растет осознание того, что конфликту не будет скорейшего прекращения. Но война затягивается еще больше из-за того, что Россия удерживает западных сторонников Украины от предоставления ей необходимых систем вооружений, в том числе большего количества оружия", – говорится в статье.

По мнению автора, "самым большим препятствием для обеспечения Украины техникой для победы в войне по-прежнему остается страх перед ответной реакцией России".

"Страх перед эскалацией доказывает России, что угрозы работают, независимо от того, насколько неправдоподобны они могут быть... Ядерные угрозы России будут продолжаться до тех пор, пока они будут эффективны в предотвращении предоставления Украине военной поддержки для победы в войне.

"Большая семерка", возможно, правильно заявляла о поддержке Украины «столько, сколько потребуется», но самой большой проблемой для Украины остается попытка убедить своих международных сторонников подкрепить слова делом.

Кроме того, существует поразительное несоответствие целей и приоритетов между двумя сторонами. В то время как Россия четко изложила, чего она хочет от войны — исчезновения Украины как независимого государства, — западные сторонники Украины сбиты с толку и расходятся во мнениях относительно того, как они хотят, чтобы война закончилась, и что они хотят, чтобы в результате произошло с Россией.

В военном отношении Россия может превзойти стойкость Украины и терпение Запада… Более крупные силы экономической, военной и политической мощи определят исход войны, а не успех или неудача отдельных операций, таких как взятие Северодонецка, которое неделями приводило в замешательство западную аудиторию. Россия, похоже, уверена в том, в чью пользу складывается баланс сил", – пишет Джайлс.

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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