Президент РФ Владимир Путин готов отправиться в Индонезию на саммит G20. Приглашение на мероприятие глава Кремля получил от президента этой страны Джоко Видодо.

Об этом сообщает российская пресса со ссылкой на помощника российского президента Юрия Ушакова.

"Путин ответил положительно, сказал, что заинтересован принять участие", - сказал Ушаков.

Он уточнил, что пока Индонезия намерена провести встречу "Большой двадцатки" в очном формате, однако ситуация в мире нестабильная: некоторые страны (например, Китай), остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса.

"Надеемся, ситуация позволит провести очный формат", - сказал представитель Путина, напомнив, что саммит G20 запланирован на 15-16 ноября на Бали.

Ушаков также заявил, что Джоко Видодо собирается в Москву 30 июня, и на встрече с Путиным обменяется с ним мнением по всем вопросам, которые Джакарта включила в повестку саммита G20: это глобальное восстановление после пандемии, цифровая трансформация, изменение климата и т.д.

Тем временем сегодня на саммите G7 звучали заявления, в частности, канцлера ФРГ Олафа Шольца, о том, что у стран Запада нет намерения "торпедировать" саммит G20 с участием Путина. Также глава Еврокомиссии не поддержала идею бойкота саммита G20 из-за участия в нем Путина.

Напомним, на саммит в Индонезию приглашён и Владимир Зеленский. Там он может встретиться с Путиным.