Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает идею бойкотировать саммит G20 из-за того, что в нем будет участвовать Владимир Путин.

Так прокомментировала идею бойкота она в интервью телеканалу ZDF.

"Нам нужно очень внимательно подумать о том, чтобы не парализовать всю G20. Я не поддерживаю это", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, "G20 слишком важна, даже для развивающихся стран, развивающихся рынков".

Также глава Еврокомиссии считает, что сложившуюся в мире ситуацию " стоит обсудить друг с другом".

Саммит глав государств G20 намечен на 15-16 ноября на Бали. На него приглашены главы всех стран-участниц "Большой двадцатки".

Ранее CNN сообщало, что Байден и его советники ведут переговоры о том, как США будут представлены на этом саммите после того, как президент США призвал исключить Россию из G20.

"Дилемма в том, что если американцы не поедут в Джакарту, они "уступят стол" России и Китаю. То есть стоит выбор - сесть за один стол с Путиным или по сути "самоисключиться" из "Большой двадцатки", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика страны".

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