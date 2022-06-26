В Министерстве иностранных дел Испании накануне саммита Североатлантического оборонного альянса (НАТО) в Мадриде заявили, что вопрос вступления Украины в Альянс там рассматриваться не будет.

И, судя по фразе, он пока вообще не рассматривался военным блоком.

"Это никогда не обсуждалось за столом (переговоров - Ред.), и сейчас этого нет", - сказал министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете El Pais.

Ранее "Страна" писала, что заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина не намерена предпринимать шаги по направлению вступления в НАТО, понимая бесперспективность подобных усилий из-за позиций отдельных стран альянса.

Также мы рассказывали, что генеральный секретарь оборонного альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО считают, что война в Украине закончится мирными переговорами, но сначала запад хочет обеспечить для Киева максимально сильную переговорную позицию. Также он сказал, что НАТО не в праве указывать украинцам, когда следует закончить войну и до каких пределов бороться за свободу и независимость.