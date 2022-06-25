В Украине действует скрытая сеть коммандос ряда стран НАТО. Также в Украине - преимущественно в Киеве - работают сотрудники ЦРУ. Их деятельность связана с разведывательными данными, которыми Соединенные Штаты делятся с украинской стороной.

Об этом со ссылкой на источники передает The New York Times.

"Большая часть этой работы выполняется за пределами Украины. Например, на базах Германии, Франции и Великобритании. Но даже несмотря на то, что администрация Байдена заявила, что не будет направлять американские войска в Украину, некоторые сотрудники ЦРУ продолжают тайно действовать в стране. В основном в столице – Киеве. Они перенаправляют большую часть огромного количества разведданных, которыми США делятся с Украиной", - говорится в сообщении.

Кроме того, журналисты утверждают – на территории Украины работали несколько десятков коммандос из ряда стран НАТО. Включая Великобританию, Францию, Канаду и Литву.

"Соединенные Штаты отозвали 150 военных инструкторов до начала войны в феврале, но коммандос этих союзников либо остались, либо с тех пор въезжали в страну и выезжали из нее, обучая и консультируя украинские войска и обеспечивая наземный канал для поставок оружия и другой помощи", - рассказали журналистам три американских чиновника.

Также журналисты выяснили, что вскоре после вторжения России в Украину в феврале, 10-я группа армейского спецназа, специализирующаяся на обучении украинских коммандос, незаметно создала в Германии коалиционную группу планирования для координации военной помощи украинскому спецназу и другим родам войск. Сейчас ячейка выросла до 20 стран.

Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.