Постпред при ООН подтвердила, что США предоставляют Киеву разведывательные данные
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что США предоставляют Киеву разведданные для достижения успехов в боевых действиях против России. По ее словам, Украина сама принимает решения, "на что они будут нацеливаться, и как они будут нацеливаться".
Об этом она заявила в эфире CNN.
"Мы предоставляем им разведданные, чтобы они могли защитить себя от российской агрессии, помогаем им укрепить позиции за столом переговоров против русских. Как они используют эти разведданные, зависит от них. Но мы хотим убедиться, что у них есть оборудование и информация, необходимые средства для ведения этой войны таким образом, чтобы помочь им защитить свой суверенитет", – сказала Томас-Гринфилд.
Томас-Гринфилд заверила, что США будут обеспечивать Украину средствами для ведения войны.
"И опять же, думаю, Россия ощутила на себе последствия нашей поддержки украинцев", – добавила постпред США при ООН.
Между тем директор ЦРУ назвал безответственными утечки в СМИ об обмене разведывательными данными США и Украины.
А президент США Джо Байден даже лично обзвонил представителей разведки с просьбой не сливать журналистам данные о помощи Украине.