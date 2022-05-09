Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что США предоставляют Киеву разведданные для достижения успехов в боевых действиях против России. По ее словам, Украина сама принимает решения, "на что они будут нацеливаться, и как они будут нацеливаться".

Об этом она заявила в эфире CNN.

"Мы предоставляем им разведданные, чтобы они могли защитить себя от российской агрессии, помогаем им укрепить позиции за столом переговоров против русских​​​. Как они используют эти разведданные, зависит от них. Но мы хотим убедиться, что у них есть оборудование и информация, необходимые средства для ведения этой войны таким образом, чтобы помочь им защитить свой суверенитет", – сказала Томас-Гринфилд.

Томас-Гринфилд заверила, что США будут обеспечивать Украину средствами для ведения войны.

"И опять же, думаю, Россия ощутила на себе последствия нашей поддержки украинцев", – добавила постпред США при ООН.

Между тем директор ЦРУ назвал безответственными утечки в СМИ об обмене разведывательными данными США и Украины.

А президент США Джо Байден даже лично обзвонил представителей разведки с просьбой не сливать журналистам данные о помощи Украине.