В Соединенных Штатах Америки хотят отменить часть визовых требований для высококвалифицированных специалистов из России.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Администрация Джо Байдена попросила конгресс отменить требование, согласно которому соискатели американской рабочей визы должны подтверждать трудоустройство.

Соединенные Штаты рассчитывают привлечь с страну российских магистров и обладателей ученой степени с опытом работы в областях:

полупроводников;

космических технологий;

кибербезопасности;

перспективных технологий и компьютерных систем;

ядерных технологий;

искусственного интеллекта;

разработки ракетных двигателей.

Неназванный сотрудник Совета национальной безопасности Соединенных Штатов заявил агентству, что инициатива нацелена на "ослабление высокотехнологичных ресурсов" России в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной - на "подрыв инновационной базы".

Смягчение требований для специалистов из России также призвано укрепить национальную безопасность США и принести пользу экономике, сообщил источник Bloomberg. Российские же эксперты полагают, что оно прежде всего спровоцирует "утечку мозгов" из РФ.

Напомним, что 12 мая 2021 года посольство США в Москве прекратило выдачу россиянам недипломатических виз.

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