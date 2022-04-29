США считают, что Россия на несколько дней отстает от графика военных операций на Донбассе. При этом ее потери во второй фазе значительно меньше, чем в первой.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на представителя Минобороны США, .

По его словам, США считают, что боевые действия на Донбассе будут потенциальным "ножевым боем" и могут затянуться из-за наземных боев и применения дальнобойного оружия.

Однако западные официальные лица заявляют, что РФ несет меньше потерь после того, как сосредоточилась на Донбассе, хотя цифры все еще довольно высоки.

Отвечая на вопрос о потерях украинцев, источник из оборонного ведомства сказал, что они есть, но не такого масштаба, как у российской стороны.

Также чиновник из Минобороны США заявил, что Вашингтон не верит в угрозу применения Россией ядерного оружия, несмотря на недавнее ужесточение риторики Москвы.

Ранее мы писали, что в США считают, что Россия пытается подорвать способность украинских сил пополнять свои резервы.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.