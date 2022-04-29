В США считают, что Россия отстает от графика военной операции на Донбассе
США считают, что Россия на несколько дней отстает от графика военных операций на Донбассе. При этом ее потери во второй фазе значительно меньше, чем в первой.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на представителя Минобороны США, .
По его словам, США считают, что боевые действия на Донбассе будут потенциальным "ножевым боем" и могут затянуться из-за наземных боев и применения дальнобойного оружия.
Однако западные официальные лица заявляют, что РФ несет меньше потерь после того, как сосредоточилась на Донбассе, хотя цифры все еще довольно высоки.
Отвечая на вопрос о потерях украинцев, источник из оборонного ведомства сказал, что они есть, но не такого масштаба, как у российской стороны.
Также чиновник из Минобороны США заявил, что Вашингтон не верит в угрозу применения Россией ядерного оружия, несмотря на недавнее ужесточение риторики Москвы.
Ранее мы писали, что в США считают, что Россия пытается подорвать способность украинских сил пополнять свои резервы.
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