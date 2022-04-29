В Северодонецке, который находится недалеко от линии фронта на Донбассе, остается порядка 15 тысяч человек. До войны население города составляло больше 100 тыс. человек.

Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации города Александр Стрюк в эфире телемарафона.

По его словам, больше желающих эвакуироваться из Северодонецка почти нет: в день выезжают по 10-12 человек.

Согласно довоенным данным, в Северодонецке жило 106 тысяч человек.

Напомним, что накануне войска РФ обстреляли школу в Северодонецке и жителей города призывали как можно скорее эвакуироваться.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.