На Донбассе подорван очередной железнодорожный мост. Скриншот из видео

На севере Донецкой области подорван железнодорожный мост через Северский Донец на пути из Лимана в Славянск между Райгородком и Брусино.

Соответствующее видео появились в соцсетях. При этом мост подорвали вместе с вагонами.

Ранее разведка Британии сообщала, что  РФ несет значительные потери в битве за Донбасс и имеет ограниченные успехи.

А по данным Генштаба ВСУ, войска РФ проводят разведку под Изюмом и продолжают обстрелы на Донбассе.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае. 

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева. 

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