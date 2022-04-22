Мэр Славянска Донецкой области Вадим Лях заявил, что российские войска обстреляли город. Об этом он сказал в своем видеообращении.

По словам главы города, войска РФ предположительно обстреляли Славянск кассетными бомбами. На данный момент жертв этого обстрела нет. Пострадало несколько районов города, ущерб устанавливается.

"Еще раз упорно призываю - эвакуируйтесь! Сегодня в 9:30 от стоянки ЦНАП отправится автобус на Днепр. Кто записался на рейс, не опаздывайте! В 11:00 всех желающих на Привокзальной площади будут ждать автобусы в Покровск. Берегите себя! Мы вместе!" - заявил он.

Напомним, что обстрелам подвергся и Лиман, который находится к северо-востоку от Славянска.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в выпуске "Ясно.Понятно".