Анализируем ситуацию на 57-й день войны.

Сегодня Россия официально отказалась от наземного штурма "Азовстали" - при этом с воздуха завод, где укрылись последние украинские силы в Мариуполе, продолжают активно бомбить.

Но это не мешает Москве заявлять, что город в целом уже под ее контролем. Кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями, штурм которой чреват большими потерями.

Украина продолжает требовать отпустить гарнизон Мариуполя и мирных жителей, которые с ним находятся. Сегодня к этому требованию присоединился Байден. Россия в ответ декларируют прежнюю позицию: военные могут выйти и сдаться в плен (чего Азов делать не хочет), гражданские могут выйти и эвакуироваться.

Также продолжается переброска в Украину дополнительных российских сил. В Киеве готовятся к тому, что РФ попробует окружить украинские войска на Донбассе.

Разбираем итоги очередного дня войны в Украине.

Ситуация на фронте 21 апреля

Армия РФ продолжает наступательные действия на востоке Украины. Генштаб упоминает в этом контексте только Мариуполь, где идет штурм "Азовстали", а также морского порта. Отметим, РФ утверждает, что контролирует и порт.

Других военных подробностей не приводится.

Касаемо Мариуполя - в России сегодня решили сменить тактику и не штурмовать завод, где укрепился украинский гарнизон. Путин приказал заблокировать предприятие и заявил, что остальной Мариуполь контролируется РФ.

То есть "Азовсталь" теперь будет находиться в длительной осаде (о причинах и последствиях этого решения мы рассказывали здесь). На призывы Украины и ряда западных государств отпустить гражданских с территории завода Россия отвечает, что гуманитарные коридоры открываются, но через них никто не выходит.

Запертым же там военным Москва предлагает сложить оружие и сдаться в плен и не соглашается отдавать их Киеву, либо отправлять в третью страну.

Российские телеграм-каналы уже пишут, что войска РФ начали выводить из Мариуполя - видимо, для переброски на другие участки фронта. Советник Ермака Арестович считает, что их направят севернее, для выхода к административным границам Донецкой области.

В Луганской области противник заявил, что уже полностью контролирует Кременную (это подтверждают и с украинской стороны). Также россияне взяли половину города Попасная, о чем заявил сегодня глава военной администрации региона Сергей Гайдай.

Контроль над этими городами к северу (Кременная) и югу (Попасная) от агломерации Рубежное-Северодонецк-Лисичанск позволяет россиянам попытаться начать окружение находящейся там группировки ВСУ (в России продолжают писать, что украинские войска оттуда отходят на Бахмут и далее на Славянск и Краматорск, но с украинской стороны это опровергают и говорят, что свои позиции они держат).

Серьезные бои продолжаются под Изюмом (Славянское направление), где Украина сегодня сбила два российских самолета.

Спикер Минобороны Александр Мотузяник сообщил, что цель России - как можно быстрее (в идеале - до 9 мая) окружить украинские войска на Донбассе.

"Они любят отчитываться об образовании так называемых "котлов". Наша задача – этого не допустить", - сказал Мотузяник.

В то же время на Западе многие говорят о том, что крупномасштабное наступление России пока еще не началось. Идет лишь подготовка к нему.

По данным CNN, Россия за минувшие сутки ввела в Украину еще три батальонные тактические группы, а общее их количество выросло до 85. То есть, за последнюю неделю стало на 20 БТГ больше.

Институт изучения войны (США) сообщает, что пока Москва только выстраивает логистику и командную инфраструктуру, попутно проводя локальные штурмовые операции.

В британской разведке заявили сегодня, что основное направление движения российских войск сейчас - в сторону Краматорска. Также, по ее данным, сохраняется высокая активность ВКС России, которые стараются подавить украинскую ПВО. И уничтожить пути подвоза вооружения для донбасской группировки ВСУ.

Ракетные удары по железной дороге в соседних областях (Запорожская и Днепропетровская) в последние дни, да и сегодня, наносятся постоянно.

Последний фактор как раз говорит о том, что затягивать с началом крупных наступательных действий в России тоже скорее всего не будут. Чем дольше идет российская подготовка, тем больше оружия и боеприпасов из арсеналов НАТО попадут на Донбасс.

Как идут поставки оружия Киеву

Сегодня стало известно, что Украина не получила заявленных в США самолетов.

Во вторник, 19 апреля, представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге заявил, что Украина получила истребители, а также запчасти для самолетов от союзников США.

Но на следующий день он опроверг часть об истребителях. "Мне дали понять, что это на самом деле было решено, но это не так. Они не получали целые самолеты из других стран", – сказал Кирби.

Сегодня Зеленский также заявил, что Украина еще не получала истребители от иностранных партнеров.

"Сегодня у нас нет истребителей. Любого вида. У нас есть даты и гарантии, но опять же, мы сначала хотели бы получить то, что нам обещали, и тогда мы будем благодарны", - сказал президент.

Но ближе к концу дня США "реабилитировались": выступил Байден и пообещал оружие для Украины еще 800 миллионов долларов. В новый пакет включили 72 гаубицы и 144 тысячи снарядов, а также 121 беспилотник Phoenix Ghost.

Президент США заявил, что у Вашингтона есть возможность поддерживать Украину по военным поставкам на нынешнем уровне "долгое время".

Шлют военную помощь Украине и другие страны. Так, сегодня стало известно, что Словения передаст советские танки T-72, а взамен Германия поставит Словении танки Marder и бронетранспортеры Fuchs.

В тоже время в самой Германии звучат заявления, что она не может дать Украине все, что она просит, поскольку Бундесвер не может остаться без вооружений. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

При этом она напомнила, что Берлин предоставляет деньги на вооружение, поощряет другие страны передавать свои запасы за обещания заменить их потом современными системами, а также проводить обучение украинских военных.

Говоря о предоставлении бронемашин, Бербок заявила, что "есть сомнения, что такую технику вообще можно использовать в этой войне".

Примерно об этом же заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. В эфире телеканала NTV она сказала, что ФРГ не станет поставлять тяжелые вооружения Украине, но ведет переговоры с партнерами в ЕС и НАТО, которые могут отдать вооружение советского производства в обмен на новую немецкую продукцию.

Сегодня стало известно, что Испания отправила Украине 200 тонн боеприпасов, 20 бронированных транспортных средств и других военных материалов, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, который сегодня приехал в Киев.

Два взгляда на исход войны

Сегодня на Западе прозвучало две противоположные точки зрения на то, чем должен закончиться этот конфликт.

"Ястребиную" позицию высказал премьер Британии Борис Джонсон.

По его мнению, любые мирные переговоры по Украине, скорее всего, провалятся, потому что вести переговоры с Владимиром Путиным – все равно, что торговаться с "крокодилом, который уже вцепился вам в ногу".

Джонсон считает, что Путин захочет реальных переговоров с Украиной, когда и если добьется возможности вести их с позиции силы, но и тогда он может снова попытаться взять Киев.

"Мнение президента Украины, – если я правильно его понял, я много с ним разговариваю, – заключается в том, что он на самом деле хотел бы, чтобы российские войска были изгнаны с их нынешних позиций в Донецке и Луганске. Это довольно максималистская позиция, но по Крыму они не такие максималисты. Как можно договариваться с крокодилом, когда у него в челюстях нога? Вот в чем трудность, с которой сталкиваются украинцы. Надо просто продолжать стратегию, продолжать снабжать их оружием", - сказал Джонсон.

Также британский премьер заявил, что готов на ответный удар, если Россия применит оружие массового поражения в Украине (то есть, дает понять, что может нанести ядерный удар по РФ, если Москва применит ядерное оружие).

То есть максимально воинственная риторика. И, по сути, предложение воевать Украине до тех пор, пока Россия сама не попросит мира на условиях Украины.

В то же время, CNN сегодня опубликовала мнение видного американского экономиста, профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, который призвал Запад и Украину сесть за стол переговоров с Россией, принять ее условие по нерасширению НАТО и закончить войну.

Подход Америки, основанный на оружии и санкциях, пользуется небольшой поддержкой мира за пределами США и Европы и в конечном итоге может столкнуться с политической негативной реакцией внутри США и Европы, пишет Сакс.

К тому же, развивающиеся страны отказались присоединиться к кампании Запада по изоляции.

"Многие страны, включая Китай, не поддерживают глобальное давление на Россию, которое может привести к расширению НАТО. Они хотят мира, а не победы США или НАТО в опосредованной войне с Россией", - пишет Сакс.

"В лучшем случае санкции могут подтолкнуть Россию к мирному соглашению, и поэтому их следует использовать в сочетании с интенсивным стремлением к достижению мира путем переговоров", - считает эксперт.

На переговорах, по мнению Сакса, важно "четко дать понять, что НАТО не будет расширяться за счет Украины, если Россия остановит войну и покинет Украину".

"Мы должны хотя бы попытаться, и действительно очень постараться, увидеть, можно ли добиться мира за счет нейтралитета Украины, подкрепленного международными гарантиями",- пишет он.

"США хотели бы, чтобы Путин потерпел военное поражение, а вооружение НАТО нанесло тяжелый ущерб российским силам. Но также верно и то, что Украина разрушается в процессе. Россия вряд ли объявит о поражении и отступлении. У России гораздо больше возможностей для дальнейшей эскалации — даже, потенциально, с применением ядерного оружия. Все это говорит о том, что стратегия США в Украине может обескровить Россию, но не может спасти Украину. Только мирное соглашение может сделать это", - считает Сакс.

Отметим, что позавчера на Западе уже начали обсуждать вопрос послевоенных гарантий Украине. Но чтобы они заработали, должна закончиться война.

Если смотреть по номенклатуре военных поставок, то видно, что пока цель Запада - не контрнаступление украинской армии. А максимальное изматывание российских сил. Чтобы они завязли в Украине, понесли большие потери и не смогли зафиксировать однозначной победы.

После чего Москва, по этой логике, должна будет пойти на условия мира, более выгодные Украине (то есть, без "денацификации" и "демилитаризации"). Далее страны Запада дают Украине некие гарантии безопасности, а Киев объявляет о нейтралитете и отказе от НАТО (на чем изначально настаивала Россия).

При этом не исключено, что Украина и дальше продолжит вооружатся западными странами.

Россию такой вариант, понятно, не устроит. Поэтому сейчас последуют попытки переломить эту стратегию на поле боя.