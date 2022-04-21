Сейчас все больше появляется новостей на тему возможных международных гарантий безопасности для Украины взамен на провозглашение нейтрального статуса и отказа от намерений присоединиться к НАТО. Отказ от вступления в НАТО - ключевое требование РФ.

Киев, как заявляла украинская делегация на переговорах в Стамбуле, готов объявить внеблоковый статус, но только в случае получения гарантий безопасности.

На днях лидеры ряда западных стран, в том числе входящих в "Большую семерку", а также руководители ЕС и НАТО вернулись к этому вопросу в ходе переговоров в режиме видеоконференции. И, хотя оттуда поступило мало конкретики, важен сам факт продолжения дискуссии на этот счет между странами Запада.

Стоит ли ждать прорыва в ключевом вопросе гарантий, разбиралась "Страна".

На скрытую камеру

Кровавый конфликт в Украине, дополнительная помощь Киеву и санкционное давление на Россию снова обсуждались в большом кругу западных лидеров.

В состоявшейся во вторник, 19 апреля, закрытой видеоконференции участвовали президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министры Канады Джастин Трюдо, Италии Марио Драги, Японии Фумио Кисида, Великобритании Борис Джонсон, президенты Франции Эммануэль Макрон, Польши Анджей Дуда, Румынии Клаус Йоханнис, а также президенты Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Европейского Совета Шарль Мишель и секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Если коротко резюмировать содержание переговоров, то союзники договорились продолжать военные поставки Украине, необходимые в ходе разворачивающейся битвы за Донбасс, выделить ей дополнительные кредиты, а также ввести новые санкции против Москвы, усилить ее международную изоляцию и работать над уменьшением зависимости от российских энергоносителей.

При этом западные лидеры еще раз повторили, что не готовы к прямому вмешательству в украино-российский конфликт.

Как уже говорилось, зашла речь и о предоставлении Украине гарантий безопасности, которые она видит частью возможного мирного соглашения с Россией.

"Страна" писала, что Киев обращается к ряду государств мира взять на себя обязательства в случае нового военного конфликта прийти на помощь Украине, в том числе вооружением и даже вооруженными силами.

Так работает статья 5 Вашингтонского договора НАТО, которую украинское руководство взяло за образец. В качестве государств-гарантов Киев видит США, Великобританию, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль, а также Китай и даже Россию. Главная проблема для Киева в том, что даже западные союзники пока не демонстрируют большого рвения в этом вопросе (к позиции России мы еще вернемся). Возможно, у гарантов будут разные обязательства. Но какие именно, да и кто вообще из указанного перечня стран уже сейчас точно готов подписаться на защиту Украины, неясно.

"Пока мы не получили конкретный перечень тех гарантий или тех стран, готовых полностью включиться за вас. Нам не нужно иметь 40 стран мира, которые готовы по команде, по звонку, по договоренности включиться и воевать за Украину. Нам нужны серьезные игроки, готовые на все, нам нужен круг государств, которые готовы в течение 24 часов предоставить любое оружие. Нам нужны отдельные страны, от которых реально зависит санкционная политика, и чтобы все эти санкции, глубоко заранее разработанные… ввели в первую секунду, когда мы услышали угрозу со стороны РФ", - завил на выходных президент Владимир Зеленский.

Иными словами, контуры сделки пока очень размытые. Это подтверждает издание "Politico", передавшее содержание видеоконференции западных лидеров. По словам автора статьи, участники диалога пока только в теории обсуждают планы по гарантированию будущей безопасности Украины, а также ее послевоенного восстановления. Британская сторона отметила, лидеры договорились "вместе работать над поиском долгосрочного решения по безопасности для Украины, чтобы она более никогда не была атакована подобным образом снова".

Неназванный дипломатический советник Макрона подтвердил, что гарантии безопасности для Украины, предотвращающие новую войну, были темой дискуссии.

"Нам потребуется какая-то международная платформа для этой цели", - заявил собеседник "Politico".

Пока непонятно, это только предложение Парижа или общие западные наработки.

Также источники говорят, что позиция Франции заключается в том, что любые гарантии Украине можно давать только после окончания войны.

А МИД Турции заявил, что страна не будет предоставлять Украине те же гарантии безопасности, что действуют в НАТО.

Чем обеспечить гарантии

Теперь поговорим о российской позиции. Если судить по тону комментариев главы делегации России на переговорах с Киевом, помощника президента РФ Владимира Мединского, пункты о гарантиях и некоем списке государств, готовых их предоставлять, не вызвал претензий Москвы. Разногласия возникли из-за вопроса, распространяются ли гарантии на Крым и Донбасс.

Также Россия предлагает включить в число стран-гарантов Беларусь.

Но в целом в российской экспертной среде звучат скептические оценки идеи такого гарантирования.

"Разговор о гарантиях безопасности Украине довольно странный. Непонятно, что это такое. Если как в НАТО, то тогда надо в НАТО. Но в НАТО принимать Украину не рискуют, потому что не хотят принимать на себя обязательства по защите. Значит, и иные обязательства по защите, названные по-другому, но аналогичные натовским, брать не будут. А в чем тогда гарантии? Поставки оружия и прочая помощь на случай войны – это и сейчас есть без всяких гарантий. В общем, дискуссия получается беспредметная, как и весь дипломатический процесс до сих пор", - написал в своем Телеграм-канале глава российского Совета по внешней и оборонной политике, политолог Федор Лукьянов.

Киев же сначала хочет заручиться поддержкой других стран, которых он видит гарантами, и только потом договариваться конкретно по этому вопросу с Москвой. А также объявлять о своем внеблоковом и нейтральном статусе (это одно из главных требований России к Украине).

Запад тоже не хочет садиться за один стол с Россией, разговор уже зашел о двух (а может и больше) документах на тему гарантий: один со странами Запада, другой - с Россией. Вариантов, по всей видимости, будет еще много. Свести к общему знаменателю позиции даже внутри коллективного Запада может быть сложно. Что уж говорить о формуле, приемлемой как для западных союзников, так и для Москвы.

Политолог Руслан Бортник, напротив, считает, что договоренность о гарантиях реальна, но "после завершения боевых действий".

"В условиях, когда Украина сражается, взять на себя некие обязательства по ее защите будет означать билет на войну. К этому никто не готов. Но после завершения войны некоторые страны захотят записаться в гаранты. Это будет хорошо воспринято их гражданами, повысит их статус на Западе и позволит усилить позиции в Восточной Европе", - комментирует Бортник ситуацию "Стране".

"Система гарантий должна быть обеспечена новым международным договором между государствами, принявшими на себя обязательства в отношении Украины, возможно, создавшими организацию по типу ОБСЕ, но конкретно по нашей стране. Россия - обязательна в этом списке. Тогда это может работать. Без Москвы, с размытыми формулировками гарантий, скорее всего, нет. Интриг вокруг будущей сделки будет много. Вот не зря Беларусь захотела участвовать в обсуждении вопроса. Мы в начале долгого, трудного пути, и дай Бог нам его пройти", - сказал политолог Вадим Карасев изданию.