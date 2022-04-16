Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией напрямую увязаны с тем, что пообещают Киеву страны-гаранты.

Об этом он сказал в интервью для украинских СМИ.

"Для меня очень важно перед встречей с Россией иметь понимание, что они (страны-гарантеры - Ред.) нам дадут. Это точно будут гарантии безопасности или иллюстрация? Если иллюстрация, то совсем по-другому нужно будет разговаривать с Российской Федерацией. Это будет опять-таки о двусторонних отношениях", - заявил президент.

Напомним, что Киев хочет от стран-гарантов обязательств, которые были бы аналогичны пятой статье НАТО - вступить в войну за Украину в случае нападения на страну и предоставить помощь не позже, чем через три дня.

Кроме того, мы писали, что, по словам Зеленского, готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия и Турция, но окончательного ответа еще ни от кого нет.

Также Зеленский назвал основное условие РФ на переговорах с Украиной, с которым не согласен Запад. По его словам, основное условие РФ - это "решение всех вопросов в одном договоре", в том числе по гарантиям безопасности.