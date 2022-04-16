Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений по поводу возможной встречи с Владимиром Путиным. Таких встреч, по мнению президента Украины, должно быть несколько.

Об этом Зеленский сказал в интервью украинским журналистам 16 апреля.

"Я не считаю, что обойдется одной встречей. Я не считаю, что можно один раз встретиться и обо всем договориться. Потому что там много вопросов. Я в некоторых не вижу пока, пойдут ли они на это, на наш вариант, или мы пойдем на их вариант", - заявил он.

При этом Зеленский не видит возможности встречаться, если будет продолжаться захват украинских территорий.

"Они хотят забрать какую-то нашу территорию, оккупировать побольше, чтобы оказать такое давление. Ну тогда это не о дипломатии. А зачем мы встречаемся? Для меня непонятно, чего встречаться, если у них желание захватить все государство", - сказал президент.

Зеленский добавил, что Украина готова вести диалог по многим спорным вопросам и искать их решение.

Напомним, что в Кремле отказываются проводить встречу с Зеленским, пока Украина и Россия не согласуют проект мирного договора.

Согласование этого документа зашло в тупик, особенно в свете подготовки нового российского наступления на востоке Украины.

"Страна" сообщала, что президент России Владимир Путин заявил о тупике в переговорах с Украиной.

Ранее мы писали, что в Кремле "уничтожение нацбатальонов" в Украине назвали первостепенной задачей России.

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.