Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опровергает заявления о том, что российские власти хотят убить украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет "РИА Новости".

"Нет, это неправда", - заявил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, Россия заинтересована в том, чтобы "Зеленский согласился на выдвинутые на переговорах условия".

Отступление российской армии из Киевской области Песков назвал "жестом доброй воли для создания условий для переговоров, в ходе которых возможны серьезные решения".

Напомним, ранее британская газета писала, что за неделю войны России с Украиной на Владимира Зеленского совершили три покушения.

После этого сообщалось, что по данным Офиса президента, за время войны на президента Украины пытались совершить покушение более 10 раз.

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.