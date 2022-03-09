В Офисе президента считают, что за время войны на Владимира Зеленского пытались совершить покушение уже более 10 раз.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "Украинская правда".

"Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее", - сказал Подоляк.

По его словам, в Украине работает мощная сеть разведки и контрразведки, которые отслеживают такие попытки, а "ДРГ еще на подходах ликвидируются".

"С точки зрения безопасности я не могу говорить о некоторых вещах. Эти риски никуда не исчезли. Западные разведки правильно говорят, что главная цель для Путина – это был господин Зеленский с точки зрения атаки правительственного квартала и попытки убить ключевого менеджера страны", - заявил Подоляк.

Напомним, 4 марта The Times сообщала, что за неделю войны на Зеленского уже трижды совершали покушения.

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