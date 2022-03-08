"Альянсы не действуют". В обращении к британскому парламенту Зеленский обвинил НАТО в трусости
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к британскому парламенту во вторник, 8 марта. Он рассказал англичанам, через что проходит украинский народ в борьбе с агрессором.
Зеленский изложил ход войны с Россией, назвав ее "позорной", а также обвинил Москву в терроре мирного населения и геноциде.
Кроме того, Зеленский обвинил Россию в обстреле Бабьего Яра в связи с бомбежкой киевского телецентра и в обстреле Запорожской АЭС из танков.
В своей речи президент Украины покритиковал НАТО.
"Альянсы не действуют и даже небо закрыть не могут", - сказал Зеленский и обвинил НАТО в "недостатке мужества".
Также Владимир Зеленский заявил, что потери российской армии превысили 12 тысяч убитых, среди них - генерал.
Зе рассказал о страшных потерях среди мирного населения, вспомнил о гибели девочки в Мариуполе от обезвоживания и сообщил, что в стране погибли 50 детей.
Кроме того, Зеленский упрекнул Запад, что небо все еще открыто для российских ракет.
"Мы не сдадимся и не проиграем, мы пойдем до конца, какой бы не была цена. Мы будем биться на терриконах и берегах Кальмиуса", - заключил Зеленский.
За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.
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