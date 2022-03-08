Президент Украины Владимир Зеленский обратился к британскому парламенту во вторник, 8 марта. Он рассказал англичанам, через что проходит украинский народ в борьбе с агрессором.

Зеленский изложил ход войны с Россией, назвав ее "позорной", а также обвинил Москву в терроре мирного населения и геноциде.

Кроме того, Зеленский обвинил Россию в обстреле Бабьего Яра в связи с бомбежкой киевского телецентра и в обстреле Запорожской АЭС из танков.

В своей речи президент Украины покритиковал НАТО.

"Альянсы не действуют и даже небо закрыть не могут", - сказал Зеленский и обвинил НАТО в "недостатке мужества".

Также Владимир Зеленский заявил, что потери российской армии превысили 12 тысяч убитых, среди них - генерал.

Зе рассказал о страшных потерях среди мирного населения, вспомнил о гибели девочки в Мариуполе от обезвоживания и сообщил, что в стране погибли 50 детей.

Кроме того, Зеленский упрекнул Запад, что небо все еще открыто для российских ракет.

"Мы не сдадимся и не проиграем, мы пойдем до конца, какой бы не была цена. Мы будем биться на терриконах и берегах Кальмиуса", - заключил Зеленский.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.