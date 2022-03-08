Сегодня, 8 марта, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Поблагодарил его за посреднические усилия.

Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"Поговорил с Нафтали Беннетом. Поблагодарил за посреднические усилия Израиля в налаживании переговорного процесса. Обсудили пути прекращения войны и насилия", - заявил Зеленский.

К слову, завтра президент Израиля встречается с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который также активно предлагает своё посредничество в прекращении войны.

Скриншот: twitter.com/ZelenskyyUa

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский хочет поговорить с Путиным, чтобы он ушёл с украинской земли.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.