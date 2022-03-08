Это был первый официальный праздничный день с начала войны. Но, хотя цветы женщинам дарили даже на прифронтовых территориях, праздничного настроения, понятно, не было ни у кого.

Активные боевые действия велись в северных и западных пригородах Киева, на окраинах Николаева и в юго-восточной части Харьковской области.

Все это сопровождалось большим количеством жертв, в том числе среди мирного населения.

Киевские планы Кремля

По Киеву вчера были сделаны несколько официальных заявлений – и от Генштаба, и от других официальных лиц. Сообщалось, что тяжелые бои ведутся за пригороды – Макаров, Ирпень, Гостомель, Бородянку, также противник удерживает Бучу и готовится к наступлению на Фастов. Кроме того, российская армия готовится на Левобережье форсировать Десну и приступить к окружению столицы с востока. Сегодня уже шли бои под Броварами.

Наконец, по информации Генштаба, противник перегруппировывает силы с тем, чтобы начать штурм Киева, причем для него собираются задействовать элитные подразделения – вроде кадыровцев и "вагнеровцев".

Однако все еще под вопросом остается главное: собираются ли россияне штурмовать столицу после полного окружения или будут пытаться прорываться уже в ближайшие дни. Впрочем, даже прорыв без полного окружения в ближайшие дни выглядит сомнительным, поскольку на данный момент противник еще почти нигде не вышел на окраину Киева. А обходить не взятые пригороды чревато тем, что элитные штурмовые части могут сами оказаться в окружении.

Кстати, Арестович в штурм Киева не верит и говорит, что для этого нужны несколько армий, которых у России нет.

Готовит ли Путин окружение на Северном Донбассе?

Еще одна горячая точка – юго-восток Харьковской области, где ведутся тяжелые бои за Изюм, открывающий России северный путь на Донбасс.

По данным местных жителей, часть города уже занята российскими войсками, остальная контролируется ВСУ.

При этом страдает от обстрелов и расположенная в 50 км на северо-запад от Изюма Балаклея, в которой располагаются подразделения российской армии.

Направления ударов противника в южной части Харьковской области подтверждают ранее публиковавшуюся информацию о том, что россияне стремятся взять в кольцо войска "зоны ООС" на Донбассе. Однако и здесь возможны варианты: не исключено, что сил на полное окружение у России нет, поэтому он может попытаться создать "малое кольцо" для украинских войск на севере Донецкой и Луганской областей – как это уже ранее было сделано с Мариуполем.

Подобный вариант сейчас выглядит даже более вероятным, так как продвижение российской армии из Запорожской области на Западный Донбасс застопорилось (идут бои около Гуляй Поля), и планы «большого кольца» (если они были) откладываются.

Сумы и Николаев

Из остальных горячих точек наибольшее внимание привлекали Николаев и Сумы. Причем по-разному.

В Николаеве по-прежнему идут бои на окраинах и идет продвижение противника, направленное на охват города. Но идет ли речь о подготовке штурма или только о блокировании украинской армии в очередном большом городе (как это произошло с Черниговом), пока непонятно.

А вот в Сумах вчера состоялось первое со времен войны локальное перемирие: сторонам удалось договориться о гуманитарном коридоре для населения города, и он сработал – часть сумчан покинула зону боевых действий. Правда, этот – безусловно, положительный – факт может означать и то, что уже завтра российская армия будет штурмовать город.

НАТО – в прошлом, Крым и Донбасс под вопросом

Вчерашний день был ознаменован рядом политических заявлений, которые способны оказать влияние на ход войны.

Владимир Зеленский в своем интервью заявил о "разочаровании в НАТО", а его партия опубликовала официальное заявление о готовности отказаться от планов вступления в Североатлантический альянс – при условии гарантий безопасности, которые дадут и западные державы, и Россия. Так что этот – первый – пункт требований Кремля можно считать вопросом решенным.

В "Слуге народа" затем расшифровали, что речь идет о заключении некоего соглашения, которое придет на смену "Будапештскому меморандуму" - в котором будут прописаны гарантии безопасности Украины и под которым поставят свои подписи и Россия, и западные страны, и страны-соседи Украины, и Турция.

Параллельно украинский президент сказал о готовности обсуждать вопросы Крыма и Донбасса, но в "Слуге народа" уточнили, что об отказе от этих территорий речь не идет (может быть лишь обсуждение их статуса в составе Украины). Поэтому для обсуждения дальнейшей повестки дня переговоров базы на данный момент нет. И, скорее всего, не будет, пока не произойдет коренного перелома в ходе военных действий в основных горячих точках – на Донбассе или вокруг Киева.

Президент России тем временем выступил с заявлением о том, что в Украине он собирается воевать исключительно силами профессиональных военных, не привлекая солдат срочной службы и – тем более – не проводя мобилизацию. Заявление делалось для «внутреннего употребления», однако его, естественно, услышали все – и посчитали подтверждением того факта, что ресурсы путинской армии в Украине ограничены.

Однако на самом деле оценка ресурсов может быть ошибочной. Еще в 2020 году заявлялось, что в российской армии 400 тысяч контрактников и что эту цифру хотят увеличить до полумиллиона. Даже если остановиться на этих цифрах и не считать офицерский состав, то можно сделать вывод, что Путин способен увеличить нынешнюю армию в Украине в два раза, оставив на российской территории части с солдатами срочной службы.

Поэтому, повторимся, пока точно нельзя сказать - насколько действительно исчерпаны резервы России.

Глава ЦРУ Бернс уже заявил, что "Украину ждут ужасные ближайшие несколько недель".