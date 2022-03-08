"Транспорт остановится". Германия объяснила, почему не запретит импорт российской нефти
Во вторник, 8 марта, правительство Германии объяснило почему в стране не будут вводить запрет на импорт российской нефти.
Об этом сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Если Германия запретит импорт российской нефти, то транспорт остановится", - заявила министр иностранных дел Германии.
В свою очередь, Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа. Решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США, но Вашингтон считает, что должен сделать этот шаг, заявил Байден.
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