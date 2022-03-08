Сегодня, 8 марта, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа.

Об этом он сообщил в ходе своего заявления о новых санкциях против РФ.

"Я оглашаю новый пакет санкций. Мы запрещаем весь импорт нефти. Это означает, что нефть РФ не будет импортироваться. Эта мера – под мощной двухпартийной поддержкой", - говорит президент США.

Решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США, но Вашингтон считает, что должен сделать этот шаг, заявил Байден.

Также он с пониманием относится к факту, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт энергии из РФ.

Ранее данные санкции были анонсированы рядом американских СМИ.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.