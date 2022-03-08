США сегодня собираются запретить импорт российской нефти и сжиженного газа
Уже сегодня США могут запретить не только импорт российской нефти, нефтепродуктов, но и сжиженного природного газа, а также российского угля, сообщает Вloomberg.
Европейские страны (на которые приходится большая часть поставок российских энергоносителей) отказываться от них пока не намерены.
В результате этих мер цены на топливо вырастут на всей планете, но "это цена свободы", заявил сенатор Крис Кунс.
Отметим, что объявление санкций президентом Штатов Джо Байденом ожидается в 17:45 по Киеву.
Напомним, британская компания Shell заявила об отказе от российской нефти и газа. АЗС компании покинут РФ.
За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.
"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.
Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.
Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.
В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.