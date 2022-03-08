Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций против России и Беларуси, который, как ожидается, затронет ряд российских бизнесменов и политиков.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Новый пакет санкций запрещает экспорт из ЕС цифровых технологий в Россию и содержит рекомендации по мониторингу криптовалют, чтобы избежать их использования для обхода новых ограничений, сообщили источники.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС сегодня может ввести новый пакет санкций против РФ, которые затронут порты, корабли и военные технологии.

Также мы писали, что Россия заняла первое место среди всех стран по количеству введенных против нее санкций.

Кроме того, сообщалось, что США ввели санкции против Ротенбергов, Пескова, Пригожина и Шувалова.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

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Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

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