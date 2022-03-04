США вводят санкции против Ротенбергов, Пескова, Чемезова, Пригожина, Шувалова и других представителей российской элиты, поддерживающих Путина.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В заявлении говорится, что США вводят ограничения против элит, "которые продолжают поддерживать президента Владимира Путина".

Так, санкции вводят против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, президента Транснефти Николая Токарева, бизнесменов Бориса и Аркадия Ротенбергов, председателя госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова, бизнесмена Евгения Пригожина, предпринимателя Алишера Усманова.

"Эти лица и члены их семей будут отрезаны от финансовой системы США, их активы в Соединенных Штатах будут заморожены, а их собственность будет заблокирована для использования", - сообщили в Белом доме.

Напомним, что из-за войны в Украине США готовят санкции против российских олигархов и их семей, Франция также готовит меры против РФ.

Также мы писали, что в Конгресс США внесли законопроект о введении санкций в отношении всех государственных компаний России.