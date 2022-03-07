Сегодня, 7 марта, правительство Канады приняло решение расширить санкции против Российской Федерации.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Reuters.

По его словам, под санкции попадут еще десять российских физических лиц.

"Сегодня Канада объявляет новые санкции против 10 человек, причастных к этому неоправданному вторжению. Это включает нынешних и бывших высокопоставленных чиновников, олигархов и сторонников российских властей", - заявил премьер-министр.

Трюдо не назвал имена этих лиц, но отметил, что они есть в списке, составленном российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Эти санкции будут оказывать дальнейшее давление на российские власти, включая окружение Владимира Путина", - добавил Трюдо.

Чуть позже стало известно, против кого Канада ввела санкции: Дмитрий Песков, Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, Константин Эрнст и Олег Дерипаска.

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