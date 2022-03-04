Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении обратился к украинцам и россиянам. Также он призвал Запад установить бесполетную зону над нашей страной и ввести новые санкции в отношении РФ.

"Народ Украины, мы пережили ночь, которая могла остановить историю - историю Украины, историю Европы. Российские войска атаковали Запорожскую АЭС, самую большую в Европе. Она одна могла быть как шесть Чернобылей. Российские танкисты знали, что они обстреливают. Прямой наводкой по станции - это террор невиданного уровня. В Украине 15 атомных блоков, а у военных РФ полностью отбита память про Чернобыль, про эту мировую трагедию.

Русские люди, я хочу обратиться к вам. Как это вообще возможно? Мы вместе в 86-м году боролись с последствиями катастрофы. Как можно это забыть? А если вы не забыли - вы должны не молчать. Вы должны выйти на улицы и сказать своей власти, что вы хотите жить. Вы хотите жить на Земле без радиоактивного заражения. Радиация не знает, где Россия", - сказал Зеленский.

Он также потребовал от Запада ввести новые санкции против России и закрыть небо над Украиной.

"Всю ночь я был на связи с партнерами, с лидерами других государств. Я чувствовал, что лидеры шокированы. Необходимо немедленное ужесточение санкций против государства ядерного террориста. Необходимо немедленное закрытие неба над Украиной. Только это может гарантировать, что Россия не будет бить ракетами и авиабомбами по атомным объектам", - добавил президент.

Зеленский обратился к жителям Энергодара с призывом прогонять российских военных.

"Прогоняйте их, дайте им знать, что Энергодар - это Украина. Что это не место для ядерного пепла. Враг завел на территорию нашего государства абсолютное большинство своих войск. Почти вся армия России кинута против нашего народа. Украинские города не видели такой нечеловеческой жестокости со времен нацистской оккупации.

Только за вчерашний день в Чернигове российские бомбы убили 47 мирных людей. Харьков. Просто уничтожают Харьков артиллерией и авиаударами", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что на переговорах в Беларуси удалось согласовать создание гуманитарных коридоров - там, где люди страдают больше всего.

"Сегодня мы увидим, работает ли договоренность", - добавил Зеленский.

Кроме того, президент Украины рассказал о подготовке провокации в Херсоне.

"Они готовят провокацию. Хотят разыграть спектакль с якобы митингом за Россию. И для этого они завезли в город чужаков. Ищут в городе предателей. Хотят создать телекартинку, что якобы Херсон не украинский. Я хочу напомнить, что с этого начинались т.н. "ЛНР" и "ДНР". Понимаете, что с ними потом стало?", - сказал президент, призвав жителей Херсона "показать оккупантам, что их город - украинский".

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